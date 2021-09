Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V duelu s Novým Hrozenkovem jsme chtěli navázat na naše předešlé výkony a vcelku se nám to i podařilo. Vytvořili jsme první šanci, tu jsme ale neproměnili. První půle však patřila aktivnějším hostům a ti byli více na míči. Naše obrana však pracovala spolehlivě. Povedl se nám vstup do druhého poločasu a po třech minutách jsme dali úvodní branku. Ta nás uklidnila a začali jsme předvádět svoji hru. Zápas jsme mohli dávno rozhodnout, ale v zakončení se nám nedařilo. Vysvobození přišlo až v samotném závěru, nejdříve se podruhé v utkání prosadil Hrbáček a v samotném závěru potvrdil výhru Labaj. Výhra o tři branka je tak lichotivá a svůj výkon budeme chtít zopakovat i v dalším utkání v Leskovci."

Pavel Jochec, činovník NH/VKK: „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. Nám v první půli nebyla uznána branka. O všem se rozhodlo v úvodu druhé půle, kdy se domácím podařilo dát branku. Vyrovnat se nám nepodařilo a domácí v samotném konci dvěmi trefami pečetili svoji výhru."

ÚSTÍ - ZUBŘÍ 0:2 (0:1)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Do utkání jsme nastoupili s omlazenou sestavou a na zkušený celek hostí to tentokrát nestačilo. Přesto to byla pro naše mladíky velká škola fotbalu a v určitých momentech jsme dokázali s favorizovaným celkem hostí držet i krok. První branku jsme dostali až těsně před odchodem do šaten, kdy vymetl šibenici Jurajda. Po hodině hry se hosté prosadili podruhé. Výhru si pak zkušeně pohlídali. Jejich výhra je zasloužená, byli kombinačně lepším týmem."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „V tomto zápase jsme chtěli odčinit minulý nepovedený zápas. K zápasu jsme tak nastoupili plně koncentrovaní a připraveni vyhrát. Hned ve třetí minutě trefil Drda břevno, bohužel se následně zranil a musel ze hřiště. Nahradil ho Krupa, který byl v zápase hodně vidět. My jsme byli aktivní a domácí do hry moc nepouštěli a tvořili si šance. Krupa střílel z voleje vedle, následně po akci Pavlíčka byl sám před gólmanem, ale mířil těsně vedle. Domácí hráli hodně zataženě a v bloku a tak přibývaly i zablokované střely, které měli Jurajda, Boruta nebo Raždík. Od 35. minuty jsme ale domácí sevřeli na jejich půlce a vykrystalizoval z toho nádherný gól Jurajdy, který to trefil z voleje do šibenice. Ve druhé půli jsme pokračovali v nastoleném tempu a organizovaně jsme drželi domácí daleko od naší brány. Přes hustý obranný blok jsme i tak dostávali, ale další šance Boruty nebo Raždíka nebyly přesné. Druhý gól přidal opět po pěkné ukázce zpracování a přesné střely Mičkal. Domácí vlastně v zápase nevystřelili na naší bránu a tak jsme si pečlivým výkonem dokráčeli pro tři body.

HUTISKO - HORNÍ BEČVA 1:3 (1:2)

Marek Adamec, trenér Hutisko: „Utkání s Horní Bečvou se hrálo za pěkné divácké kulisy. Naše mladé mužstvo svého soupeře potrápilo, přesto se Horní Bečva nakonec dopracovala ke třem bodům. Stále sbíráme zkušenosti a každé takové utkání je pro naše odchovance velkou školou. Výhra hostí je tak zasloužená, byli o něce přesnějším a efektivnějším týmem"

Pavel Roman, činovník Horní Bečvy: „Další utkání na hřišti soupeře jsme nakonec zvládli, i když se naše vítězství nerodilo lehce. V brance se poprvé představil po vyloučení Jalůvky náš bývalý gólman Tomáš Třeštík a svoji roli zvládl. V úvodu nám nebyla uznána branka. Poté napřáhl Ondruch a míč se odrazil od břevna do branky. Druhou trefu přidal ve 40. minutě agilní Zetocha. Trošku jsme si utkání zkomplikovali před přestávkou, kdy se trefil domácí Chuděj. Ve druhém poločasu byl k vidění bojovný fotbal a v 67. minutě přidal třetí uklidňující branku střídající Kubáň. Závěr zápasu jsme si už pohlídali a po zásluze si odvážíme tři body."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - LESKOVEC 1:1 (0:1)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Hosté z Leskovce byli nabuzení výsledkem z předešlého kola, kdy doma porazili favorita ze Zubří a tak k zápasu také přistoupili. My jsme naopak obdrželi přes noc omluvenky od tří klíčových hráčů základní sestavy a někteří museli nastoupit s nedoléčeným zraněním z minulých zápasů.

Tahouny hostujícího celku byl středopolař Jakeš a stoper Bant, u nás se projevila absence ve sředu zálohy a hra vázla. Čekalo se jen kdo dřívevystrčí růžky, a to se událo ve 32. minutě, kdy hosté otevřeli skóre skákavou, těžko chytatelnou střelou k tyči. A o pár minut později mohlo být ještě hůř, když domácí stoper Karban po výskoku ucítil bodavou bolest v zádech, míč který běžně odvrací zpět do pole promáchl, a na brankáře Majera se řítili hned tři hráči soupeře. Na štěstí pro nás hostující útočník odmítl přihrávat a jeho individuální pokus Martin Majer bravurně vychytal. Přežili jsme klinickou smrt, ale stoper Karban musel střídat. Další ztráta.

O poločasové přestávce jsme si to s borcema v šatně vyříkali a do druhé půle vyšli s odhodláním se zápasem něco udělat. Hned z kraje poločasu si naši vytvořili několik příležitostí, ale docílit branky se jim nepodařilo. Až v 60 minutě dostal Kuba Vrábel míč, který potřeboval, poradil si s obráncem i stoperem a podél pravé nohy gólmana Sedláka uklidil míč do jeho kasy. Všichni čekali, že budeme pokračovat v tlaku na soupeřovu bránu, což se stalo. Až na několik vyjímek se hrálo na púli Leskovce, domácí hráči se předháněli, kdo zahodí větší gólovku, ale síť už rozvlnit nedokázali. Hlavně za druhý poločas bereme remízu jako ztrátu a hosté jsou rádi za bod z venku."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Z venkovního zápasu na půdě Valašské Bystřice vezeme cenný bod. V sestavě jsme museli narychlo improvizovat, ale na hřišti to nakonec nebylo znát. V první půli jsme se ujali vedení po brance Vichtory a mohli jsme přidat i druhou trefu. Domácí ve druhém dějství dokázali srovnat, když dokázali zužitkovat svoji herní převahu. Utkání dospělo k remízovému výsledku. V dalším zápase přivítáme v neděli doma Huslenky."

ZAŠOVÁ - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 3:1 (2:0)

Jan Blabla, činovník Zašové: „Zápas jako přes kopírák ve Stříteži. Stejný výkon, podobný výsledek a nakonec důležité vítězství jako výborný vstup do soutěže. Vyrovnaný první poločas rozhodla střelecká produktivita. Zatímco hosté v první tutovce selhali, když Michálek hned na začátku zápasu vykopával míč z brankové čáry, nám stačily čtyři šance na dva poločasové góly. Nejdříve velkou chybu v rozehrávce potrestal Holiš, který vyraženou střelu Orlova doklepl do prázdné brány - 1:0 a poté odražený míč ve vápně poslal nekompromisní střelou k tyči Michálek - 2:0. To bylo z naší strany na dlouho vše. Hošťálková se vůbec nebála hrát, i za nepříznivého stavu byla daleko aktivnější, držela míč na kopačkách a lobem Motyky vstřelila kontaktní branku - 2:1. Nám se vůbec nedařilo fotbalově řešit herní situace. Zase jsme ztráceli obrovské množství míčů a jen díky mizernému zakončení hostů nebylo srovnáno. Definitivní podobu výsledku dal v samotném závěru zápasu Orlov, když se po přímém kopu trefil ve třetím zápase po sobě - 3:1 a definitivně rozhodl o naší výhře."

Antonín Loučka, vedoucí Hošťálkové: „V Zašové jsme odehráli vyrovnané utkání a o výsledku rozhodla lepší střelecká produktivita domácího celku. Sice jsme prohrávali již o dvě branky, podařilo se nám vsítit kontaktní branku. Od té chvíle vyrovnání viselo na vlásku a domácí obrana odolávala jen s vypětím všech sil. Domácí o výhře rozhodli až v samotném závěru, kdy se z trestného kopu trefil Ukrajinec Orlov. Za předvedený výkon jsme si však nějaký bod určitě zasloužili, byli jsme ale slabší v zakončení."

LHOTA U VS. - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 1:3 (0:1)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V utkání byli favoritem hosté, kteří přijeli v silné sestavě. Začátek zápasu vyšel lépe pro hosty a již po sedmi minutách se radovali z první branky. Poté jsme převzali taktovku utkání a vytvořili jsme si do poločasu tři slibné brankové příležitosti. Přibrzdilo nám pak zranění Zgarby, který si natáhl třísla. Hostům vyšel i úvod druhé půle a po pěti minutách se ujali dvoubrankového vedení. Zanedlouho přidali třetí branku a bylo rozhodnuto. O chvíli později jsme sice korigovali výsledek, ale hosté si konečnou výhru v poklidu pohlídali."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Před utkáním jsme věděli, že domácí mají v týmu řadu zkušených fotbalistů. V úvodu jsme vstřelili branku Vargou již v 7. minutě. Domácí ale i nadále s námi drželi krok a dostávali se do nadějných příležitostí. Druhá půle byla opět v režii Vargy, který v 50. minutě vstřelil svoji druhou branku. O pět minut později zaznamenal Šichtář třetí trefu. Domácí sice snížili na 1:3, ale do konce utkání jsme drama nedopustili. Naše výhra je zasloužená, domácí nás pozlobili pouze v prvním dějství."

PETR KOSEČEK