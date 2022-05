Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Při velké slávě v Zubří, jelikož probíhal Metlářský jarmark, jsme přivítali celek Hutiska. Naše sestava byla značně kombinavaná, ale my šli do zápasu s tím, že vyhrajeme. Do brány se postavil Jirka Drda a předvedl hodně solidní výkon. Střed obrany vyztužili Vašek Krupa a Mykola. Střed zálohy si drželi Pavlíček a Telecký a v útoku bojovali Kája Drda s veteránem Jardou Křenkem.

Zápas jsme hned začali docela aktivně a tvořili si šance. Střely na bránu vyslali Drda, Michut, Pavlíček a hlavně dvě hlavičky Teleckého volaly po gólu. Z ojedinělé šance po několika tečích ale skórovalo Hutisko. My jsme pokračovali ve výkonu a bojovný Karel Drda krásnou střelou srovnal.

Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivitě a hosté se snažili naše střely blokovat. A když už si vytvořili náznak šance, zachránil nás v bráně skvělý Jirka Drda nebo břevno v jednom případě. V dalších šancích se objevili Drda, Pavlíček anebo Mičkal. No a pak přišla velká chvíle střídajícího Polácha, který šel doslova po roce kolem, tlačil prudký centr před bránu a domácí obrana si balón srazila do sítě a my šli do vedení. Závěrečný mírný tlak hostí jsme ustáli a tak tři body zůstaly pod zuberskou májkou."

ÚSTÍ - ZAŠOVÁ 2:2 (0:1)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Duel se Zašovou jsme odehráli velmi dobře a v samotném závěru jsme vydolovali jeden bod. V první půli se hrála vyrovnaná partie. Hosté se ujali vedení z pokutového kopu. Do půle se už střelci neprosadili. Druhý poločas nabídl podobný obrázek, obrany a brankáři kralovali nad útočníky. Srovnat se nám podařilo až v 73. minutě, kdy se prosadil Danihel. Vypadalo to chvilku, že výhru strhneme na svoji stranu. Deset minut před koncem se vzali hosté vedení zpět, to se trefil Orlov. V závěru utkání jsme už hráli vabank a v samotném konci utkání nám Ryza vystřelil remízu. Tu s kvalitním protivníkem určitě bereme, ale možná jsme byli v poli i mírně lepším týmem. Teď nás čeká další utkání v Novém Hrozenkově, kde chceme zopakovat výkon proti Zašové."

Jan Blabla, činovník Zašové: „Zápas moc fotbalové krásy nenabídl. Spíše naopak. Na jednoduchý a silový výkon domácích jsme za devadesát minut nedokázali najít recept a nakonec více než výkon a výsledek potěšil počet zašovských na výjezdu - 21!

Přestože jsme v zápase dvakrát vedli, po obrovských taktických a individuálních chybách jsme vítězství ztratili v posledních minutách. Poločas byl vzhledem k dalším absencím v sestavě ještě solidní. Dokud jsme měli síly, byli jsme nebezpečnější a po faulu domácích v pokutovém území šli díky nekompromisní penaltě Petra Pobořila do vedení - 0:1.

Druhý poločas jsme ale neodehráli vůbec dobře. Místo pohybu a fotbalové chytrosti jsme se utápěli ve statických kličkách a jednoduchých ztrátách míčů. Trest na sebe logicky nenechal dlouho čekat. Z ojedinělé standardky jsme nedokázali odehrát míč, ten se odrazil k Danihelovi, který jej pohotově uklidil k pravé tyči - 1:1. Nejlepší věc z naší strany přišla deset minut před koncem. Martin Černý bleskově rozehrál aut na zapomenutého Orlova za domácí obranou a ten nás levačkou poslal znovu do vedení - 1:2.

Zápas jsme mohli jednoduše dohrát do konce, ale nestalo se. Propadli jsme z fotbalové taktiky. Nedohráli jsme žádnou z šancí do zakončení, nedokázali jsme podržet ani jeden dlouhý míč, nedokázali rozkouskovat hru a získat čas. A ztratili zápas. Při posledním útoku domácích jsme fatálně chybovali a Ryza do prázdné brány srovnal na konečných 2:2.

HUSLENKY - LHOTA U VS. 4:3 (1:2)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Utkání se Lhotou u Vsetína jsme nakonec zvládli i s notnou dávkou štěstí. Hosté se ujali vedení již v osmé minutě. Nám se podařilo po čtvrhodině hry srovnat Janušem. Do poločasu si ale hosté vzali vedení zpět. Druhý poločas jsme se snažili o vyrovnání. Hosté ale v 74. minutě zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Pomohla nám šťastná kontaktní branka Januše. To nás dostalo na koně a závěr zápasu už byl z říše snů. Blaha v 87. minutě srovnal a v 90. minutě nám vystřelil výhru Šimara. Pro hosty je konečný výsledek asi krutý, ale takový už je fotbal."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V Huslenkách jsme sehráli nešťastné utkání a v posledních třech minutách jsme přišli o tři body. V prvním poločasu jsme domácím vstřelili dvě branky, nejdříve se prosadil Švehlík a po něm Zgarba. Domácí mezitím ale srovnali. Ve druhém poločasu jsme přidali třetí trefu a věřili jsme, že už si nějaký bod odvezeme. Závěr nás zastihl v nedbalkách a domácí tým v posledních minutách zápas otočil."

HORNÍ BEČVA - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 0:0

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Utkání s Valašskou Bystřicí jsme opět odehráli ve svém azylu v Hutisku. Od úvodního hvizdu jsme hostující celek zatlačili na jeho polovinu. Ve velké šanci se objevil Zetocha, ale nedal. Hosté pozorně bránili a do útočení se příliš nepouštěli. Do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Hosté zaparkovali autobus před svým brankovým územím a my jsme se přes něj nemohli dostat. Chyběla nám finální přihrávka a také kvalitnější zakončení. Hosty jednou podržel brankář. Zápas tak skončil bezbrankovou remízou. Byli jsme po celé utkání lepším týmem, ale na umělecký dojem se fotbal nehraje."

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „V utkání s Horní Bečvou se urodila bezgólová remíza. My jsme se zaměřili na poctivou defenzívu a na dostřel naší branky jsme domácí příliš nepouštěli. Domácí tým měl jenom pár šancí, ty naše obrana s brankářem Majerem vždy vyřešila. Z venkovního utkání bod určitě bereme."

LESKOVEC - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 0:2 (0:1)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Utkání proti vedoucímu týmu jsme neodehráli špatně, ale chybělo nám přesnější zakončení. Hosté přijeli bez fluktuantů z Hrachovce a nebyli až tak zdatným protivníkem. Naše situace už začíná být kritická a patrně se už se soutěží rozloučíme."

Dušan Janošek, činovník Hrachovce: „K poslednímu týmu tabulky jsme odcestovali bez posil z Hrachovce, neboť ten hrál své mistrovské utkání v 1. A třídě proti Vidči. Nakonec jsme toto utkání v Leskovci zvládli, ale měli jsme rozhodnout podstatně dříve. V prvním poločasu se prosadil ve 24. minutě Michalák a druhou trefu jsme čekali až do 90. minuty, kdy si branku připsal Melichařík. Další šance jsme neproměnili. Výhra je však naprosto zasloužená, byli jsme lepším týmem."

SD NH/VKK B - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 3:2 (0:2)

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Zápas s Hošťálkovou jsme šťastně dokázali otočit v závěrečných minutách. Přitom v průběhu utkání hosté dokazovali svoji kvalitu a byli lepším týmem. O půli nastoupil kanonýr Velkých Karlovic Pavel Škrobák a svoje střelecké představení si nechal až do poslední desetiminutovky. Od 84. do 92. minuty nasázel hattrick a nám vystřelil cenné tři body, se kterými jsme už v zápase nepočítali. Pro hosty je konečný výsledek hodně krutý."

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „Proti Novému Hrozenkovu jsme odehráli výborné utkání, bohužel odjíždíme s prázdnou. Zápas jsme velmi dobře rozehráli a již ve 2. minutě vstřelil Hrabovský branku. Když přidal po půlhodině hry Mrlina druhou trefu, tak už to s námi vypadalo dobře,. Navíc jsme další šance neproměmili, když domácí celek podržel gólman Bil. Do druhé půle nastoupil za domácí tým střelec A týmu Škrobák, naopak my jsme museli se sestavy stáhnout kvůli pohárovému utkání s Morkovicemi Hrabovského a Míku. V závěru jsme ale zkolabovali a Škrobák nám dal během osmi minut hned tři branky a odjíždíme s prázdnou."

