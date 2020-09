Marek Adamec, trenér Hutisko: „Před utkáním se Zašovou jsme dávali pracně dohromady základní sestavu, protože nám v ní chybělo několik zkušených hráčů. Chyběl nám i bývalý český reprezentant Radim Kučera, který měl jiné povinnosti. Přesto jsme se s toto skutečností vypořádali nad očekávání dobře a soupeře jsme přehráli na celé čáře. Bavili jsme sebe i diváky fotbalem a k tomu přidali pěkné branky. Zápas se nakonec změnil v One man show Lukáše Fiuráška, který nasázel hostím pět branek. V závěru jsme chtěli udržet čisté konto, to se nám ale nepodařilo. Utkání tak vyznělo jasně v náš prospěch a proti Zašové jsme si s chutí zastříleli."

Branky: 11., 15., 35., 64., 75. Fiurášek, 27. Poruba - 81. Bublík.

HUSLENKY - SD NOVÝ HROZ./VKK B 0:1 (0:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „První domácí zápas letošní sezony s Novým Hrozenkovem se nám moc nepovedl a zaslouženě jsme prohráli. V prvním poločase byli hosté lepším celkem a vedení si zasloužili. Naši hru ovlivnila dvě vynucená střídání Rýce a Starce a to naší hře uškodilo. O poločase jsme učinili další dvě změny. Ve druhém poločase to byl spíše boj a ne moc líbivý fotbal, i když šance byly na obou stranách. Derby tak lépe vyznělo pro našeho soupeře."

Branka: 44. Gášek.

HORNÍ BEČVA - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 4:0 (2:0)

Pavel Roman, činovník Hor. Bečva: „Očekávali jsme silného protivníka a dobře jsme se na něj připravili. Vyšel nám skvěle úvod utkání a již v 7. minutě jsme se radovali po brance Vaníčka. Aby toho nebylo málo, tak o tři minuty později Solanský přidal druhou trefu. Poté se hosté vzpamatovali z počátečního šoku a začali lépe kombinovat. Hostující celek jsme ale na dostřel naší branky příliš nepouštěli a co už prošlo, lapil spolehlivě chytající Jalůvka. První půle tak skončila našim dvoubrankovým vedením. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, my jsme ale čekali na svoje brejkové možnosti. Kanonýr Vaníček přidal v 64. minutě třetí branku a o pět minut později dokonce zkompletoval hattrick. Jeho střelecká potence v úvodu sezony je obdivuhodná. Soupeř se už v závěru nezmohl na odpor a my jsme tak v klidu dokráčeli k vysokému vítězství."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Ve šlágru kolu jsme zklamali na celé čáře a náš výkon nebyl optimální. Domácí nás zaskočili v samotném úvodu, kdy se jim podařilo vstřelit dvě rychlé branky. Pak jsme zpřesnili hru, ale větší šance jsme si nevytvořili. Ve druhém dějství jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Domácí ale bránili velmi pozorně, navíc měli v sestavě Vaníčka, který nám dal další dvě branky. Výhra domácím je naprosto zasloužená, na tak kvalitní celek náš slabší výkon tentokrát nestačil."

Branky: 7., 64., 69. Vaníček, 10. Solanský.

LHOTA U VS. - ÚSTÍ U VS. 3:4 NP (1:1)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Začátek utkání vyšel lépe pro hostující celek a po naší chybě skóroval Potočný. Poté jsme kvůli zranění hráče museli udělat změny v sestavě a to nám i pomohlo. Po půlhodině hry se prosadil Dušek a bylo srovnáno. Do kabin se tak odcházelo za stavu 1:1. Druhá půle přinesla poměrně vyrovnanou partii. Až po hodině hry Zgarba krásně zakroutil trestný kop a vymetl v bráně všechny pavouky. Hosté nesložili zbraně a po centru se jim podařilo srovnat. O dvě minuty jsme si vzali ale z podobné akce vedení zpět. Hosté v závěru vrhli všechny síly do útoku a osm minut před koncem se jim podařilo vyrovnat. V penaltové loterii měl na kopačce mečbol zkušený Lukáč, ale nedal a tak máme jenom jeden bod."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Vsetínské derby přineslo vše, co k dobrému fotbalu patří. Padaly hlavně branky a diváci se rozhodně nenudili. Podařilo se nám vstřelit velmi brzy úvodní branku. Domácí ale ve 30. minutě vyrovnali. Druhý poločas se hrálo nahoru a dolů. Domácí vedli po skvěle zahrané standartní situaci. O pár minut později jsme ale vyrovnali. To nám ale vydrželo jen dvě minuty a domácí si vzali vedení zpět. Bojovali jsme až do konce a osm minut před koncem jsme opět srovnali. Do konce utkání už branka nepadla a v penaltové loterii jsme byli šťastnějším mužstvem. Výborný výkon v našem týmu předvedl mladičký Knebl, který k nám přišel ze Vsetína. Dva body ze Lhoty u Vsetína ale bereme a mohou nás nakopnout do dalších zápasů."

Branky: 30. Dušek, 72. Doležel, 63. Zgarba - 12. Potočný, 70. Kovář, 82. Knebl.

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 3:1 (1:0)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „První půlhodina přinesla svižný fotbal s rychlou kombinační hrou a několika slibnými příležitostmi na obou stranách. Ve třicáté minutě domácí rozvinuli útok po pravém křídle. Tvrdou střelu z úhlu ještě výborný brankář Majer vyrazil, na Stodůlkovu hlavičkovou dorážku na zadní tyči se však už nestačil přesunout. Hra pokračovala v dobrém tempu, diváky určitě nenudila, ale změnu ve skore do poločasu nepřinesla.

Do druhé půle poslal trenér Dohňanský čerstvého Cába a ten se mu už ve druhé minutě odvděčil za důvěru, když si centr Vrábla krásně zpracoval na prsa a brankáře domácích nemilosrdně podstřelil. Gól nás nabudil a naši převahu jsme přetavili v zahrávání rohového kopu. Po odraženém míči však přišel prohraný souboj a domácí se akcí na tři nahrávky z rychlého protiútoku opět ujali vedení. Na nelehkém terénu se borci předháněli v zahazování tutovek a utkání mohlo zkončit všelijak. Domácí se snažili udržet vedení a my jsme chtěli vyrovnat. V poslední minutě, když už jsme všechno vyhnali do útoku, soupeř skóroval do otevřené obrany potřetí. I když pro nás výsledek není příznivý, předvedenou hrou jsme podali nejlepší výkon v nové sezóně. Doma nás čeká další těžké utkání se Zubřím a musíme se na něj připravit."

Branky: 30. Stodůlka, 53. Motyka, 90. Konečný - 47. Cáb

ZUBŘÍ - LIPTÁL 7:0 (3:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „V dalším zápase jsme doma přivítali celek z Liptálu. Po dvou předchozích remízách jsme v tomto zápase chtěli naplno bodovat, což se nám povedlo a vyhráli jsme vysoko 7:0. Hned v druhé minutě otevřel skóre Krupa. Dále jsme byli aktivní a vytvářeli si šance. Liptál v první půli ještě zkoušel hrát, ale často narážel na nepřesnosti v rozehrávce. Ve druhé polovině zápasu ale hosté už odpadli fyzicky a navíc neměli nikoho na střídání. A bylo jen otázkou, kolik gólů nakonec vstřelíme. My jsme přidali další branky – Jurajda zaznamenal hattrick a v zápase se trefili ještě Pavlíček, Raždík, Lojkásek. Ve druhé půli jsme si tak mohli dovolit vystřídat pět hráčů. I přes vysoký počet vstřelených branek, naší hře chyběla místy lehkost a přesnost ve finální fázi. To musíme do dalších zápasů vypilovat."

Milan Daňa, činovník Liptálu: „I když to tak výsledkově nevypadá, první poločas nebyl tak jednoznačný a i Liptál si dokázal vypracovat nějaké šance. Největší problém byl, že jsme dostali rychle branku. Poté se hra vyrovnala, ale opět nešťastně jsme v poslední minutě prvního poločasu dostali branku z rychlého brejku. Ve druhém poločase nám opět utekl začátek a my rychle inkasovali dvě branky. Po těchto brankách se zápas už jen dohrával. Body tak zůstaly v Zubří, nám se v zakončení nedařilo."

Branky: 2. Krupa, 31., 47. (pen.), 51. Jurajda, 45. Pavlíček, 58. Raždík, 87. Lojkásek.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK