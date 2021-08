Martin Pavlíček, činovník Zubří: „První zápas nové sezóny jsme před domácím publikem odehráli netradičně v pátek. Měli jsme raketový nástup a po několika vteřinách se trefil Hub. To hosty dosti zaskočilo a my kontrolovali hru. Pak přišly na řadu dva penaltové výroky rozhodčího – nutno říct, že správné. Při první situaci byl nesmyslně skopnut ve vápně Telecký, k penaltě se postavil Pavlica, ale nedal. Následoval roh a při něm byl doslova stažen za dres ve vápně Jirka Raždík, k penaltě se postavil jeho bratr Libor a ten ji proměnil. V závěru první půle měli hosté závar před naší bránou a my vykopávali balón z čáry.

Ve druhé půli jsme ale nemohli chytit tempo, prostřídali jsme sestavu a protočili hráče na pozicích. Hosté byli více na balónu a měli sérii několika rohů a závarů. Při jednom Solanský nešťastně nahrál balón přímo hostujícímu hráči na nohu a bylo to o gól. Hosté se hnali za srovnáním, ale po útočné akci byl ve vápně faulován Libor Raždík. Ten pak sám proměnil v zápase již druhou penaltu a my vedli opět o dva góly. To už zlomilo nápor hostů a do konce zápasu jsme dvoubrankové vedení udrželi a připsali si tak první tři body do tabulky."

ÚSTÍ - LESKOVEC 3:0 (2:0)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Na úvod sezony nás čekalo derby proti Leskovci. Začátek utkání se nám povedl a byli jsme aktivnějším týmem. Z toho pramenily i první dvě slepené branky, které se nám podařilo vstřelit v 16. a v 19. minutě. Stejný průběh měl i druhý poločas, vypracovali jsme si celou řadu příležitostí, ale ty jsme zahazovali. Po hodině hry se podruhé trefil mladičký Macháček a o výsledku duelu bylo de facto rozhodnuto. V pěkném utkání bohatém na brankové příležitosti jsme vyhráli zcela zaslouženě. Nakonec Macháček mohl přidat i hattrick. S výhrou panuje spokojenost a postupně se snažíme do týmu zabudovat nadějné dorostence, kteří by se v dalších letech měli stát tahouny našeho celku. Hosté u nás podali sympatický výkon, také si vypracovali pár šancí, ale z celkového pohledu je naše výhra naprosto zasloužená."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „O osudu utkání rozhodli dvě slepené branky, které jsme inkasovali do dvacáté minuty. Přitom hned v úvodu jsme mohli skórovat. Ve druhé půli jsme otevřeli hru, ale kontaktní branku se nám vstřelit nepodařilo. Domácí byli střelecky produktivnější a to rozhodlo o jejich výhře."

HUSLENKY - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 1:5 (0:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Před utkáním jsme řešili sestavu, ze které nám vypadlo několik hráčů. Hosté přijeli s několika fotbalisty z Hrachovce a kvalita tak byla na jejich straně. První půli jsme brzy inkasovali a svými šancemi na vyrovnání jsme pohrdli. Ve druhém dějství už se projevila převaho hostujícího týmu, kterou dokázal vyjádřit i brankově."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Do utkání jsme nastoupili i s několika posilami se sdruženého klubu z Hrachovce a na našem výkonu to bylo znát. V prvním dějství jsme se teprve zastřelovali a branku jsme vstřelili pouze z pokutového kopu. Druhý poločas už byl zcela v naší režii. Domácí sice snížili na 1:3, ale to bylo z jejich strany vše. Závěr utkání patřil našemu týmu, kdy jsme měli i více fyzických sil a přidali jsme další dvě trefy. Kvalita na naší straně byla více než patrná a měli jsme v závěru i více sil než domácí tým."

ZAŠOVÁ - HUTISKO 4:0 (1:0)

Jan Blabla, činovník Zašové: „Na nově rekonstruovaném hřišti jsme po dlouhé "covidové" pauze začali nervózně a do zápasu se dostávali pomalu. První větší šance přišla až po více než deseti minutách hry, ale hned byla gólová. Trtík však zblízka hradbu těl neprostřelil. Dva nadějné přímé kopy pak poslali Trtík i Matůš shodně do boční sítě a teprve poté přišla gólová radost. Po půlhodině hry Tvrdý zatáhl míč po pravé straně, opakovaným centrem našel na zadní tyči Vrabce, ten prudkou střelu umístil přesně k levé tyči a první gól na novém hřišti věnoval legendě zašovské kopané Laďovi Štěpánovi - 1:0.

Přes jednobrankové vedení přišlo poločasové střídání a na druhých čtyřicetpět minut nastoupil historicky první zahraniční hráč Zašové, ukrajinský Anton Orlov. První dotyk s míčem, první gól - 2:0. Po hodině hry bylo rozhodnuto, když pokutový kop bezpečně proměnil Trtík - 3:0. Kontrolovali jsme hru, dostávali se do zakončení, ale v nadějných pozicích se nám nedařilo zakončit přesně. Definitivní podobu dal výsledku čtvrt hodinu před koncem svou druhou brankou v zápase Orlov - 4:0 a naznačil, že právě on by mohl být do dalších zápasů rozdílovým hráčem."

LHOTA U VS, - HORNÍ BEČVA 1:3 (1:0)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V první utkání po dlouhé pauze jsme hostili jednoho z kandidátů postupu - celek z Horní Bečvy.V první půli jsme drželi překvapivě s favoritem krok a po brance Vráblíka jsme dokonce udrželi poločasové vedení. Hosté ve druhém poločasu přeskupili řady a střídající hráči oživili jejich hru. Po hodině hry jsme navíc inkasovali dvě slepené branky. Poté jsme mohli dvakrát srovnat, ale vždy nám stále v cestě branková konstrukce. V závěru měli hosté více sil a dali výsledky definitivní pojistku."

Pavel Roman, činovník Hor. Bečvy: „Odehráli jsme po dlouhé době mistrovské utkání a proti našemu ne příliš oblíbenému protivníku jsme se na hřišti v první půli tak trošku hledali. V prvním poločasu jsme se střelecky trápili a nemohli jsme najít zbraň na dobře organizavanou hru domácích. Domácí celek se dokonce ujal vedení a půli vyhrál o jednu branku. Druhý poločas už byl z naší strany o něčem jiném a během dvou minut jsme otočili vývoj utkání. Pak při nás stálo i štěstí po břevnu a tyčce domácích, závěr utkání jsme už zvládli a dali třetí trefu. Kanonýr Vaníček se střelecky neprosadil, tentokrát ho však velmi dobře zastoupili bratři Macurové."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 2:2 (1:0)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Při nástupu na hřiště měl náš tým v hlavách minulou sobotu předehrávané utkání se Stříteží, které nám vůbec nevyšlo a podlehli jsme na domácí půdě 2:3. Domácí borci to vzali zodpovědně a v průběhu prvních deseti minut se dostali do dvou více než slibných akcí, ale po střele Bolfa a nebezpečné hlavičce Macháčka zůstal stav 0:0 hlavně díky dobře reagujícímu golmanovi Konečnému . Zkušená obrana hostujícího týmu se pak ale zaměřila na nejvíce nebezpečné domácí hráče a vytrvalými obrannými zákroky na hranici regulérnosti eliminovala sílu domácího celku. A tak se mohli projevit ofenzívní hrači Hošťálkové.

Třikrát nebezpečně zahrozili a nechali vyniknout brankáře domácích Majera, který byl asi největší oporou domácích řad. Když už se zdálo, že v prní půli nepadne gól, vykřesal naději pro domácí Radim Macháček, který neohroženě vlítnul mezi gólmana a stopera hostů tak šikovně, že Stodůlkovi nezbylo nic jiného, než zatáhnout záchrannou brzdu v podobě Macháčkovy paže, za což si vysloužil kartuhned červené barvy. Sám Macháček pak proměnil pokutový kop a do šaten jsme šli s jednogólovým náskokem.

Domácí diváci byli natěšení na druhou půli a čekali válec domácí přesily. Hosté však neměli co ztratit a vrhli se po hlavě do druhé části zápasu. Naši nenašli recept, jak projít přes zhuštěnou obranu hostí a přišla ledová sprcha v podobě dvou branek během devíti minut o půli střídajícího Jiřího Karlíka. Trenéru Děckuláčkovi tak vyšel skvělý tah s náhradníky Karlíkem a hlavně Palou, který si zkušeně dokázal obranu bezchybně zorganizovat. Po chvilce jsme se ale přesto otřepali a zapracovali na závěrečném tlaku, který vyústil ve vyrovnávací branku, když se po nepřehledné situaci, hlavně pro hostujícího gólmana, opět nejrychleji zorientoval Radim Macháček a stanovil skóre na 2:2.

Pokud se budeme presentovat výkonem, jaký jsme předvedli v první půli tohoto utkání, neměli by jsme mít obavy z průběhu sezony. Míč je však kulatý a týmy v okresním přeboru jsou letos asi nejvíc vyrovnané, jaké kdy byly. Každý může porazit každého a to je ta největší motivace pro diváky. Jen ať nám to vydrží."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 2:3 (1:2)

Předehráno 14. 8. 2021

PETR KOSEČEK