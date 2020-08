Milan Daňa, činovník Liptálu: „Do prvního utkání jsme bohužel nemohli vstoupit v plné sestavě, ale i tak jsme byli s výkonem týmu spokojeni. Po koronavirové pauze nás totiž trápí marodka několika hráčů. Zápas byl vyrovnaný a obě mužstva si vytvořila několik gólových příležitostí, škoda jen, že z toho nebyly žádné body, protože remíza by zápasu určitě slušela. Na konci utkání jsme se dostali do tlaku, ale vyrovnávacího golu jsme se nedočkali."

LHOTA U VS. - VAL. BYSTŘICE 3:1 (2:0)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Duel s Valašskou Bystřicí jsme zahájili velmi dobře a již po dvou minutách vstřelil Szczurek úvodní branku. To nás uklidnilo a dařila se nám i kombinace. Po dvaceti minutách hry jsme se radovali podruhé po trefě Doležela. Do konce prvního dějství už další branka nepadla. Povedl se nám i začátek druhé půle a hned ve 46. minutě jsme kopali penaltu. Míč si vzal gólman Florián, ale svého kolegu v bráně nepřekonal. K tříbrankovému vedení jsme se dostali až po hodině hry, kdy jsme Zgarbou rozehráli rohový kop nakrátko a Švehlík poslal míč do sítě. O dvě minuty později se dostali ke slovu i hosté a po skrumáži dokázali kanonýrem Vrábelem skórovat. Do konce utkání se už nic podstatného neudálo, my jsme si po dobrém výkonu připsali zaslouženou výhru."

Miroslav Mroček, činovník Val. Bystřice: „Utkání ve Lhotě u Vsetína jsme nezvládli podle našich představ. Inkasovali jsme rychlou branku a i nadále jsme ztráceli zbytečně míče. Domácí přidali druhý gól po dvaceti minutách a byli v zakončení hodně produktivní. Postupem času jsme se dostávali do hry, ale chyběla nám finální přihrávka. Domácí mohli zvýšit na 3:0, ale brankář poslal míč z penalty nad naši branku. Inkasovali jsme pak potřetí. O chvilku později jsme dali první branku Vrábelem. Stejný hráč mohl ještě utkání zdramatizovat, ale jeho střela skončila na břevně. Tři body tak zůstaly ve Lhotě."

ZUBŘÍ - HUSLENKY 3:2 NP (1:1)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: "První utkání proti Huslenkám se nám vůbec nepovedlo. Po dlouhé koronavirové pauze jsme se na hřišti hledali. Na některých hráčích byla znát přestávka bez fotbalu a chybělo nám i větší nasazení. Huslenky se u nás představili jako snaživý soupeř, ale obě branky jsme jim nabídli po našich chybách. Poločas skončil nerozhodným výsledkem 1:1, když se nám podařilo srovnat až těsně před odchodem do šaten. Ve druhém dějství se přeci jen náš výkon o poznání zlepšil a dostali jsme se do vedení. To jsme mohli několikrát pojistit, ale své šance jsme neproměnili. Přišel zákonitý trest, v nastaveném času si zavolal náš brankář mám, to se ale nestalo a hosté lacině srovnali. Alespoň v penaltové loterii se nám dařilo a máme bod navíc."

Zbyněk Januš, předseda Huslenek: „Domácí byli papírovým favoritem a my jsme jim chtěli tuto roli znepříjemnit. V prvním poločasu se nám dařilo eliminovat hru domácího týmu a hráli jsme s ním vyrovnanou partii. Dokonce se nám podařilo vsítit úvodní branku. Domácí srovnali v závěru poločasu. Druhá půle už nebyla z naší strana tak dobrá, domácí se ujali vedení a byli o něco lepším celkem. V nastaveném času se ale na nás usmálo štěstí a podařilo se nám srovnat. V penaltách se více dařilo domácím, přesto bod z půdy jednoho z favoritů soutěže bereme všemi deseti."

H. BEČVA - HUTISKO 6:2 (2:1)

Pavel Roman, hráč Hor. Bečvy: „Na úvod sezóny nás čekal nepříjemný protivník a prvních třicet minut jsme navíc nebyli ve své kůži. Hostím se podařilo vstřelit první branku, ale o pět minut později bylo srovnáno. K pokutovému kopu se postavil Ondruch a s přehledem proměnil. Ještě do poločasu se nám podařilo vstřelit druhou branku kanonýrem Vaníčkem. V úvodu druhé půle byli hosté aktivnějším týmem a podařilo se jim srovnat na 2:2. Od 70. minuty ale na hřišti existovalo jen jedno mužstvo a nám se podařilo vstřelit čtyři branky. Tomáš Vaníček vstřelil další branky a všem ukázal, že i v nadcházející sezóně bude mít dobrou střeleckou formu. K němu se přidal Adam Solanský, který si připsal čtyři asistence. Hosté navíc dohrávali o deseti, kdy červenou kartu viděl Kantor. V závěru utkání jsme na tom byli lépe i po fyzické stránce. S vysokou výhrou jsme maximálně spokojeni a vstup se nám hodně vydařil."

ÚSTÍ – STŘÍTEŽ 2:6 (1:3)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Mužstvo Stříteže se u nás představilo ve velmi dobrém světle. V kádru se objevilo několik fotbalistů, kteří nastupují i v 1.A třídě za Hrachovec a na hřišti to bylo znát. O osudu utkání se rozhodovalo již v prvním poločasu. Hosté vedli po deseti minutách už o dvě branky, kdy trestali naše chyby v defenzívní činnosti. Nám se však podařilo snížit na jednobrankový rozdíl, ale hosté si vzali pět těsně před odchodem do šaten dvoubrankové vedení. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, větší herní kvalita byla na straně hostí, kteří ji dokázali vyjádřit i gólově. Soupeř byl tentokrát nad naše síly a vyhrál u nás zaslouženě. Trošku to slučování klubů z vyšších soutěží degraduje tuto soutěž a nevím, jestli to je dobrá cesta do budoucnosti."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Do Ústí jsme přivezli silnou sestavu a od úvodního hvizdu jsme na hřišti dominovali. Brzy jsme vedli 2:0, domácí ale snížili. Do půle jsme dali třetí branku. Do druhého poločasu nastoupil Jakub Malý a skvělým způsobem dirigoval naši hru. V závěru jsme přidali další branky. Domácí hrozili ze standartních situací, ale žádné drama jsme nepřipustili. Vezeme si domů vysokou výhru a s výkonem panuje spokojenost."

HOŠŤÁLKOVÁ - N. HROZENKOV 3:2 NP. (2:2)

Antonín Loučka, trenér Hošťálkové: „Proti Novému Hrozenkovu jsme nastoupili s omlazeným kádrem. Před sezonou jsme se spojili s Kateřinicemi a chceme dávat příležitost nadějným fotbalistům. Hosté se ale ukázali jako zdatný protivník a utkání se hrálo nahoru-dolů. Nám patřil především začátek zápasu a po krásných brankách Macíka jsme vedli po půlhodině hry již 2:0. Hosté ale i nadále předváděli výbornou hru a ještě do půle se jim podařilo vyrovnat. Druhý poločas byli hostující hráči hodně aktivní a dokonce kopali pokutový kop. Ten však brankář Konečný bravurně zneškodnil. Zápas tak dospěl k penaltám. V nich se nám dařilo více a máme bod navíc. Soupeř neproměnil svoje šance a my jsme byli po pravdě řečeno šťastnějším týmem.“

PETR KOSEČEK