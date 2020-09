Pavel Jochec, činovník N. Hrozenkova: „V souboji s Liptálem jsme nastoupili s omlazeným týmem. Utkání bylo střeleckým galapředstavením našeho Jurajdy, který soupeři nasázel šest branek. Ke cti hostí patří, že se ani za nelichotivého stavu neuchýlili k nějakým faulům a zápas dohráli až do závěrečného hvizdu."

Milan Daňa, činovník Liptálu: „Nedělní zápas proti Novému Hrozenkovu byla bohužel hra pouze na jednu branku. Soupeř nás přehrával a my se jen těžko dostávali do kombinace. Po pátečním dohrávaném zápase s Hošťálkovou jsme byli dost unavení. Bylo vidět, že dva zápasy za jeden víkend jsou prostě hodně a nemáme na to fyzičky. Z vysoké prohry se musíme oklepat."

Branky: 1., 7., 24., 33., 53., 86. Jurajda, 21. Škrobák, 34., 72. Orság, 50. Štuler

HUSLENKY - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 0:6 (0:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Výsledek příliš neodpovídá poměru sil na hřišti, přesto byli hosté velmi produktivní. Přitom první dvě velké v příležitosti v tomto duelu jsme si my, ale hostujícího brankáře jsme neprostřelili. Hosté skórovali hned z první povedené akce. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale soupeř trestal naše individuální chyby. Utekl nám úvod druhé půle, kdy soupeř odskočil na čtyřbrankový rozdíl. V závěru jsme hráli vabank a hostím se podařilo ještě dvakrát skórovat."

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Začátek zápasu v Huslenkách byl vyrovnaný. Domácím vyhovovalo menší a měkčí hřiště, na které jsou zvyklí, ale do větších šancí se nedostávali. Osudná jim přišla 33. minuta, kdy se dva stopeři zle domluvili, po nákopu míč jen protečovali jen za sebe a Cáb krásně přeloboval jinak dobře chytajícího brankáře Pončíka. Do poločasu se už stav nezměnil. Druhý poločas začaly obě mužstva s nasazením a chtěla zvrátit výsledek ve svůj prospěch. Ve 47. minutě přišla po postupném útoku střela, kterou ještě gólman domácích stačil vyrazit, ale na přesně umístěnou dorážku Štůska už nestačil. Druhá branka nás evidentně uklidnila a otěže zápasu převzali domácí. Zatlačili nás k našemu pokutovému území a vytvořili si množství slibných příležitostí, některých i vyložených. Obrana však fungovala dobře, a když už selhala, měli jsme tam Majera, který vše vyřešil. Po přežití těchto těžkých osmi minut jsme opět přešli do ofenzívy a krásnou střelou z dvaceti metrů skóroval Pohořelský potřetí. Netrvalo ani čtyři minuty a opět se prosadil Cáb a zápas byl rozhodnut. Soupeř to ještě nevzdával, hlavně po pravé straně byl hodně aktivní střídající Šimara, opět se dostal do několika příležitostí, ale dnes jim nebylo souzeno. V osmdesáté minutě vyrukoval Bolf se svou zářivou pětiminutovkou a dvěma góly podtrhl účet zápasu a dal si tak ten nejlepší dárek na večerní oslavu narozenin.Poprvé v nové sezóně nám vyšel zápas, a přesvědčili jsme sebe i diváky, že když tomu půjdeme naproti, neměli by jsme se pohybovat tak hluboko v tabulce. Snad nás to navnadí do dalšich kol."

Branky: 33. Cáb, 47. Štůsek, 55. Pohořelský, 59. Cáb, 80., 84. Bolf.

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - ÚSTÍ 3:2 (1:0)

Antonín Loučka, trenér Hošťálková: „Soupeř z Ústí u Vsetína u nás předvedl velmi kvalitní výkon a vytvořil si řadu nadějných příležitostí. V první půli jsme se dostali do vedení po brance Motyky. Hosté srovnali po příchodu ze šaten. Vedení jsme si ale vzali zpět a Macík proměnil pokutový kop. Hosté byli stále nebezpeční a o čtyři minuty později znovu vyrovnali. Rozuzlení utkání přišlo v samotném závěru, kdy nám vystřelil tři body Ostřanský. Získali jsme šťastnou výhru, výborně nám zachytal Gajdoš. Dali jsme o branku více a to nakonec rozhodlo. Další utkání hrajeme v Horní Bečvě a zkusíme domácího favorita potrápit."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „V Hošťálkové jsme odehráli smolné utkání. Domácímu celku jsme vyrovnaným protivníkem a do samotného závěru jsme sahali po bodovém zisku. Velmi pěkná návštěva viděla pět branek. Nám se podařilo dvakrát srovnat, na branku z poslední minuty jsme již nenašli odpověď. Za svůj výkon se ale určitě nemusíme stydět, samozřejmě rozhodující branka v poslední minutě vždycky zamrzí. Teď nás čeká doma jeden z favoritů soutěže ze Zubří, ale pokud zopakujeme výkon z Hošťálkové, tak s ním odehrát dobrou partii."

Branky: 34. Motyka, 57. Macík (pen.), 90. Ostřanský - 47. Potočný, 61. Ryza,

ZUBŘÍ - HUTISKO 1:0 NP (0:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Tento zápas vypadal tak, jak bylo jasné na začátku, žádný tým nechtěl udělat chybu a oba týmy vycházely ze zajištěné defenzívy. Jednalo se o derby a tak na zápas dorazila i početná divácká kulisa. Pro diváka to byl možná fotbal nezáživný, jelikož se hrálo především mezi šestnáctkami a vyložených šancí bylo poskromnu. Remíza z tohoto utkání je ale spravedlivá. My ale máme bod navíc, jelikož v penaltách náš gólman Jurka vychytal střelce Hutiska hned dvakrát a naší střelci se nemýlili ani jednou.

Marek Adamec, trenér Hutisko: „V Zubří fotbal táhne a na vystoupení našeho týmu se přišla podívat bezmála pětistovka fanoušků. My jsme zde představily velmi silnou sestavu i s bývalým reprezentantem Radimem Kučerou. V první půli jsme byli o něco lepším celkem. Ve druhém dějství se ale karta obrátila a domácí nás přitlačili. Podařilo se jim navíc uhlídat našeho elitního kanonýra Fiuráška. Utkání se tak rozhodovalo až v penaltové loterii, kde se nám příliš nedařilo. Bod ze hřiště jednoho z favoritů soutěže ale bereme."

LHOTA - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 3:0 (1:0)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Zápas s kvalitním protivníkem se nám povedl a máme do tabulky další tři body. Na hřišti bylo hodně zkušených fotbalistů a tak se hrál pohledný kombinační fotbal. Nám se podařilo dát v 16. minutě Zimkem úvodní branku a ta nás uklidnila. Hosté se ve druhé půli snažili o vyrovnání, ale naše obrana pracovala spolehlivě. V závěru se dvakrát prosadil střelecky disponovaný Zeťák. Pro hosty je prohra o tři branky hodně krutá, ale nám se dařilo v zakončení a to nakonec i rozhodlo."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Do Lhoty u Vsetína jsme přijeli v kombinované sestavě, neboť Hrachovec v té době hrál své utkání ve Valašských Kloboukách. Zaspali jsme začátek utkání a domácí se po patnácti minutách ujali vedení. Poté se hrála vyrovnaná partie na obou stranách. Klíčový moment přišel po hodině hry, kdy nám byl vyloučen Freisler. Ještě předtím jsme však mohli kopat penaltu, sudí ji ale nezapískal. V závěru jsme už hráli vabank a domácí nás dvakrát trestali zkušeným Zeťákem. Utkání by spíše slušela remíza, domácí nás ale předčili v zakončení. Další utkání s Liptálem máme odloženo na říjen, hosté mají rozsáhlou marodku a tak jsme jim vyšli vstříc."

Branky: 16. Zimek, 82., 85. Zeťák

HORNÍ BEČVA - ZAŠOVÁ 0:1 (0:0)

Pavel Roman, činovník Hor. Bečva: „Utkání se Zašovou se nám vůbec nepovedlo. Již před utkáním jsme řešili složení mužstva, neboť někteří hráči byli na marodce. V prvním poločasu jsme nastřelili Vaníčkem pouze břevno a Zetochovu ránu zablokovali obránci. Hosté pozorně bránili a čekali trpělivě na svoji příležitost. Ta přišla v 66. minutě, kdy se prosadil hostující Tvrdý. Zašová dobře bránila a co prošlo za obranu, pochytal pozorný Malík. Hosté už pak kouskovali hru, my už jsme hráli v takové křeči. Po nemastném neslaném výkonu jsme nakonec poprvé v podzimní části prohráli. Přes dvě stovky diváků odcházelo domů zklamaných, tentokrát náš výkon nebyl ideální a soupeř toho dokázal stoprocentně využít. Musíme to hodit za hlavu a nachystat se na další domácí utkání, kdy hostíme Hošťálkovou."

Branka: 66. Tvrdý.