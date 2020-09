Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Utkání s Novým Hrozenkovem se nám vůbec nepovedlo. Od začátku utkání jsme nebyli ve své kůži a hosté toho dokázali využít. Dá se ale říct, že vytěžili z minima maximum. Přestože jsme si vytvořili několik velmi dobrých brankových příležitostí, nebyli jsme je schopni zužitkovat. Hosté nás poprvé potrestali ve 40. minutě Šipulou. Do druhé půle jsme chtěli zvýšit pohyb a agresivitu, ale stále se nám nedařilo v zakončení. Vyrovnání přišlo po hodině hry, kdy si hostující hráči vstřelili vlastní branku. Naše radost však trvala jen dvě minuty a hosté si Kovářem vzali vedení zpět. V závěrečném náporu se nám vyrovnat nepodařilo, i když jsme šance měli. Zbytečně jsme přišli o všechny tři body, naší hře chyběla lehkost, myšlenka a také finální přihrávka. Porážku musíme hodit za hlavu a připravit se na další zápas."

Branky: 60. vlastní (Orság) - 42. Šipula, 62. Kovář.

HUTISKO - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 5:4 (3:2)

Marek Adamec, trenér Hutiska: „Utkání s Hošťálkovou se změnilo v divokou přestřelku, kterou nakonec režíroval stejně jako v souboji se Zašovou náš kanonýr Fiurášek. Přitom začátek utkání jsme zvládli excelentně a po půlhodině jsme vedli 3:0 a naše vedení mohlo být mnohem vyšší. Hosté se ale dostali znovu do utkání. Do půle ještě snížili na jednobrankový rozdíl. Deset minut po zahájení druhé půle hosté dokonce srovnali a zanedlouho mohli jít do vedení. Přetahovaná pokračovala i nadále, zvýšili jsme na 5:3, ale hosté ještě v závěru snížili. Závěr jsme si tak zbytečně zkomplikovali, ale výhru jsme nakonec uhájili. Atraktivní utkání pro diváky, ale ne už pro trenéry, tak skončilo naší výhrou."

Antonín Loučka, trenér Hošťálkové: „Do Hutiska jsme odjížděli v okleštěné sestavě a neměli jsme zde co ztratit. Zaspali jsme ale začátek zápasu a domácí nás potrestali třemi brankami. V závěru poločasu jsme ale snížili na jednobrankový rozdíl. Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře a dočkali jsme se vyrovnání. Poté nám sudí neuznal regulérní branku. Domácí v závěru strhli vítězství na svoji stranuu i zásluhou střelecky disponovaného Fiuráška. Utkání se ale muselo divákům líbit, my jsme bojovali až do konce, na body jsme však nedosáhli. Teď nás čeká dvojzápas, kdy hrajeme v pátek doma s Liptálem a v neděli s Ústím a chtěli bychom bodovat naplno."

Branky: 13., 34., 78., 89. Fiurášek, 30. Křenek - 36. Ostřanský, 43. Mrlina, 55. Motyka, 90. Hrabovský.

ÚSTÍ U VSETÍNA - ZAŠOVÁ 2:1 (1:1)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Utkání se Zašovou přineslo od úvodního hvizdu úporný boj. Oba celky si vytvořily množství šancí, ale oba brankáři byli pozorní. Skóre se měnilo až v závěru první půle, kdy hosty poslal do vedení Podzemný. Nám se podařilo srovnat o čtyři minuty později Ryzou. Ve druhém poločasu jsme byli aktivnějším týmem a hosty několikrát podržel brankář Malík. Ten dokonce lapil Potočnému penaltu. Rozuzlení duelu přišlo osm minut před koncem, kdy se po rohovém kopu prosadil Valenta. V závěru jsme těsnou výhru uhájili a připisujeme si první domácí výhru.“

Branky: 39. Ryza, 82. Valenta - 35. Podzemný.

HORNÍ BEČVA - LHOTA U VSETÍNA 3:0 (0:0)

Pavel Roman, činovník Hor. Bečvy: „Lhota u Vsetína patří mezi naše dost neoblíbené soupeře a to se v první půli prokázalo. Měli jsme sice územní převahu, ale své šance jsme nedokázali přetavit v branku. Při hostech několikrát stálo i štěstí. Druhý poločas přinesl stejný obraz hry, my jsme se tlačili do zakončení, hosté hrozili pouze ze standartních situací. Naše aktivita byla odměněna úvodní brankou Zetochy. Stejný hráč přidal o pět minut před koncem naši druhou trefu. Po dvou brankách jsme se uklidnili a hosty jsme do šancí nepouštěli. V závěru utkání se potřetí trefil kanonýr Vaníček a dal tak výsledku definitivní podobu. Přes určité střelecké trápení v prvním dějství, je nakonec naše výhra naprosto zasloužená.“

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Do Horní Bečvy jsme přijeli bez několika zraněných hráčů, přesto jsme v první půli dokázali s domácím týmem ještě držet bezbrankový stav. Domácí sice měli několik dobrých příležitostí, ale naše obrana odolala. V úvodu druhé půle jsme ale velmi rychle inkasovali dvě branky. Domácí to uklidnilo, ale my jsme mohli kopat penaltu po faulu na Zeťáka. Rozhodčí ji však neodpískal a domácí v závěru svoji zaslouženou výhru korunovali třetí brankou."

Branky: 50., 55. Zetocha, 85. Vaníček.

LIPTÁL - HUSLENKY 3:4 (2:2)

Milan Daňa, činovník Liptálu: „Na tento zápas s Huslenkami jsme si věřili a chtěli jsme uhrát tři body. Bohužel to byl pro nás opět nezvládnutý začátek a rychle inkasovaný gól. Poločas skončil nerozhodně 2:2. Ve druhé půli se střelecké štěstí přiklonilo k soupeři a nám se už v závěru utkání vyrovnat nepodařilo.

Petr Tydlačka, trenér Huslenek: „Zápas v Liptálu jsme nakonec zvládli a za tři body jsme rádi, protože se hrálo de facto o šest bodů. První půle byla jako na houpačce a každý tým byl ve vedení jenom chvilku. Přesto poločas skončil nerozhodným výsledkem 2:2. Ve druhé půli se nám podařilo jít do vedení, domácí srovnali patnáct minut před koncem. Poslední slovo měl ale o dvě minuty později Hrbáček, který nám vystřelil tři body. O tu jednu branku jsme asi byli lepším týmem a z tohoto důvodu je naše výhra zasloužená."

Branky: 13. Kachtík, 22. Bukáček (pen.), 75. Kachtík - 7. Václavík, 24. Januš (pen.), 55. Brhlík, 77. Hrbáček.

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - ZUBŘÍ 1:2 (1:0)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Hezké letní počasí přilákalo mnoho diváků jak domacích tak i Zuberských, kteří se měli od prvních minut na co dívat. Domácí se snažili hrát aktivně, hosté zastavovali náš tlak nějdy i dost tvrdými zákroky co nejdál od hranice vlastního vápna. Po jednom z únikú rychlého Bolfa Zuberští obránci opět řešili situaci faulem a z následného tresného kopu Pohořelský přesně posadil centr na hlavu Vráblovi a vedli jsme 1:0.

Po přestávce hru mírně ovládlo hostující mužstvo, měli víc ze hry, ale jen po hranici velkého váona, kde špatně řešili finální přihrávky, nebo střelami z dálky atakovali zábrany za Majerovou brankou. Až do 75. minuty, kdy jsme zahrávali roh a z následného odkopu do otevřené obrany soupeř vyrovnal, což bylo z naší strany velmi netaktické. A když už to nešlo fotbalově, zkusili to hosté jiným způsobem. šest minut před koncem hrací doby si Raždík poslal balon do vápna, vyseknul piruetu kolem nohy domácího stopera a rozhodčí Sajdok viděl to, co chtěli vidět všichni Zuberští hráči a fandové. Domácí obecenstvo se cítilo ukřivděné a zahrávala se penalta, ze které se zkušený Drda nemýlí. Zápasu by asi více slušela remíza."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „V prvním poločase byli v úvodu o něco aktivnější domácí, my jsme se snažili ale převzít iniciativu a tvořit hru. Z toho vyplynulo několik našich střel že střední vzdálenosti, a náznaky průniků a šancí. Domácí hráli zataženě a snažili hrát jejich typickou hru – nakopávané míče na domácího útočníka. Tímto stylem se ale k ničemu nedostali a tak gól vstřelili až po standartní situaci, to byla jejich první vážnější situace. V druhém poločasu jsme domácí zmáčkli na jejich polovině a jim viditelně docházely síly. Hráli hodně zataženě na své polovině a pouze odkopávali míče s tím, že jejich útočníci to doběhnou. Za nás se nejprve po pěkné akci Drdy a Pavlíčka trefil Solanský, posléze byl v pokutovém území faulován Raždík a nařízenou penaltu proměnil s přehledem Drda. My jsme si závěr pohlídali, domácí se na vyrovnání už nezmohli, vlastně v druhé půli ani nevystřelili mezi tři tyče. A tak tři body jsme si do tabulky připsali my."

Branky: 29. Vrábel - 75. Solanský, 84. Drda (pen.).