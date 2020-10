Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Utkání se Zašovou se nám hrubě nepovedlo. Přitom se nám podařilo poskládat solidní sestavu a navíc jsme do týmu v týdnu přivedli dva nové hráče. Hosté ale hráli velmi dobře v obraně a vyráželi do rychlých brejků. Skórovat se jim podařilo již v patnácté minutě. Poté jsme svého soupeře zatlačili, ale v koncovce jsme byli bezzubí. Druhou branku jsme dostali velmi lacinou, kdy našemu brankáři vypadl míč z rukavic a hosté toho využili. Zašová se pak dočkala i třetí branky. Nám se podařilo snížit na 1:3, ale poslední slovo měli hráči hostí, kteří si domů odvážejí tři body. Nám citelně chyběl brankář Cuper. Soupeři gratuluji k výhře, hrál velmi obětavě a dokázal proměnit své příležitosti. Zatím se výsledkově trápíme a doufám, že se zvedneme v dalším utkání s Valašskou Bystřicí."

Branky: 79. Telecký - 15., 56. Mikulenka, 65. Holiš, 81. Čaňo.

ZUBŘÍ - HORNÍ BEČVA 1:2 (0:1)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Derby přilákalo k nám do Zubří opět početnou diváckou kulisu. Ti mohli sledovat, jak jsme v prvním poločase lepším týmem, měli jsme i velké množství šancí. Horní Bečva zahrozila jen střelou z dálky. Za nás měli největší šance v prvním poločase Borák a dvakrát Kantor, bohužel neuspěli. Ke konci poločasu se trefil Solanský a odcházeli jsme do šaten s gólovým vedením. V druhé půli přišel zásadní okamžik přibližně v 50. minutě, kdy šel sám Kantor na hostujícího brankáře, ale ten ho vychytal. To Bečvu nakoplo a začala přebírat iniciativu zápasu a byla lepším celkem. Nepomohlo nám ani prostřídání, kupili jsme hromadu chyb a hlavně vytvořili velké množství faulů. Horní Bečva tak otočila zápas na 2:1. Nám pak už vůbec nešla mezihra, výkon z prvního poločasu se vytratil. Snažili jsme se alespoň ještě vyrovnat, ale šlo vidět, že nás góly Bečvy srazily. Navíc Lojkásek po dvou žlutých kartách odcházel předčasně do sprch. Horní Bečva si závěr zápasu pohlídala a především za druhý poločas si výhru zasloužila. My se musíme připravit na další zápas a pokusit se odčinit tuto porážku."

Pavel Roman, činovník Hor. Bečva: „Šlágr kola nám v úvodu příliš nevyšel. Dobrých jsme měli snad jen prvních patnáct minut. Poté jsme se dostali pod tlak a domácí dali první branku. V první půli jsme pak tahali za kratší konec a domácí mohli přidat další branky. Druhý poločas začal šancí domácího týmu, kterou ale brankář Jalůvka bravurně lapil. Od té doby se naše hra hodně zlepšila a začali jsme domácí tým přehrávat. Domácí nestačili zachytávat naše akce a hodně faulovali. Z toho pramenily i naše standartní situace. Dvacet minut před koncem jsme zaslouženě vyrovnali. Čtrnáct minut před koncem se náramně trefil Zetocha a výsledek jsme dokázali otočit. V utkání dvou rozdílných poločasů si nakonec odvážíme výhru a jsme za ni hodně rádi."

Branky: 18. Solanský - 69. Roman, 76. Zetocha.

HUSLENKY - ÚSTÍ 1:3 (1:3)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Měli jsme sice skvělý začátek zápasu a rychle se ujali vedení, jenže hosté na naši branku zareagovali krásnou střelou zpoza vápna do šibenice. Dvě chyby, po kterých jsme následně inkasovali, nás dostaly do kolen. Druhý poločas byl vyrovnaný, ale další branku jsme nepřidali a hosté pozorně bránili zasloužené vítězství. Tři body tak putují do Ústí u Vsetína."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Zaspali jsme začátek utkání a domácí se po dvou minutách ujali vedení. Branka nás však nedeprimovala a aktivní hrou jsme si vytvářeli šance. Z jedné z nich srovnal po patnácti minutách trefou do šibenice Potočný. Pokračovali jsme v dobré hře a po půlhodině hry jsme dostali výhodu zahrávat pokutový kop. Ten Michálek proměnil a ujali jsme se vedení. O chvilku později se trefil Lukaštík potřetí a poločas jsme vyhráli o dvě branky. Ve druhém dějství jsme kontrolovali své vedení a těžký terén znemožňoval lepší kombinaci. Výhru jsme nakonec s přehledem uhájili a po zásluze bereme tři body.“

Branky: 2. Helis - 14. Potočný, 29.(pen.) Michálek, 37. Lukaštík.

SD NOVÝ HROZ./VKK B - HUTISKO 2:5 (2:4)

Marek Adamec, trenér Hutisko: „Na duel v Karolince s Novým Hrozenkovem jsme se důkladně připravovali a věděli jsme o dobrých výkonech domácího celku. Začátek utkání patřil, kteří se již v 5. minutě radovali Orságem z branky. O chvíli později navíc nastřelili domácí tyčku naší branky. To nás probudilo z letargie a v 11. minutě Fiurášek vyrovnal. Domácí ale šli znovu do vedení, kdy se prosadili v 17. minutě Jurajdou. Vyrovnat se nám podařilo ve 35. minutě Nečasem. Zlom v utkání přišel těsně před odchodem do šaten, kdy Fiurášek dvěmi slepenými brankami zkompletoval hattrick. Druhá půle již byla v naší režii. Po dvoubrankovém vedení jsme se uklidnili a začali předvádět naši kombinační hru. Navíc v 52. minutě vymyslela dvojice Kučera-Kozák nádherně zahraný přímý kop a posledně jmenovaný vymetl šibenici. Závěr utkání jsme si v klidu pohlídali a mohli jsme se radovat z další výhry."

Branky: 5. Orság, 17. Jurajda - 11., 42., 44. Fiurášek, 35. Nečas, 52. Kozák.

LIPTÁL - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 1:3 (0:2)

Milan Daňa, činovník Liptálu: „První poločas duelu s Valašskou Bystřicí byl poměrně vyrovnaný. Oba celky si vytvořily nějaké příležitosti, nám se je na rozdíl od hostí proměnit nepodařilo. Druhý poločas jsme hosty zatlačili na jejich polovinu a výsledkem naší aktivní hry byla kontaktní branka Matůše. V závěrečném náporu se nám vyrovnat nepovedlo. Naopak to byli hosté, kteří si třetí brankou pojistili výhru."

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „V Liptále se v neděli hrálo jak se říká o šest bodů a tomu také odpovídal obraz hry. Byl to víc boj ,než fotbal, hrálo se nervózně, kouskovala se hra zákroky na hranici faulu, nebo i za ní.

Když v první dvacetiminutovce domácí pohrdli třemi slibnými příležitostmi, udeřili jsme my. Po zahrání rohového kopu Kuba Vrábel sklepnul přetažený centr před bránu , nejrychleji se zorientoval Ríša Cáb, který pohotově doklepl míč za záda stojících obránců i brankáře. Domácí se snažili svým buldočím pojetím válcovat naše hráče, ale dál než po šestnáctku jim to dovoleno nebylo. Když na světelné tabuli běžela poslední minuta první půle, místní hráči už byli zřejmě myšlenkami na poločasové poradě a nechali volný průběh snad nejhezčí kombinační akci zápasu , kdy Radim Macháček vyvezl míč z vlastní poloviny, milimetrově si narazil s Petrem Pohořelským a svoji misi nekompromisně zakončil důležitým gólem na 2:0.

V druhé polovině nezbývalo domácím nic jiného, než nátlaková hra na naši branku, což přineslo ovoce v 68. minutě, kdy náš stoper na mokrém terénu neodhadl rychlost míče, spoléhal na gólmana a lacino se nechal předběhnout Matůšem, který svou šanci nepromarnil a prudkou střelou k protilehlé tyči vykřesal naději domácím na zvrat v utkání. Bohužel pro ně se ale víc soustředili na osobní souboje, než aby ohrozili zařízení soupeře a tak po velmi rychle zahraném výkopu Martina Majera si převzal míč Ríša Cáb, po kličce na obránce přeloboval brankáře a svůj lob směřující do brány, musel však ještě obhájit před dalším křižujícím obráncem úspěšnou dorážkou. Jeho důslednost přinesla náš třetí gól. Do konce utkání zbývalo sedm minut a s tím už domácí nedokázali nic udělat.

Nedělní utkání moc fotbalové krásy nepřineslo, což bylo dáno důležitostí tohoto zápasu pro oba týmy a zarputilou hrou domácích, které jsme se podřídili. Svůj podíl měl i těžký a měkký terén, ale vzhledem na podmínky, které panovaly několik dní před výkopem, byla hrací plocha připravena špičkově. Vezeme důležité body z venku a soustředíme se na Střítež."

Branky: 68. Matůš - 21., 83. Cáb, 45. Macháček.

Autor: PETR KOSEČEK