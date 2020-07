Před uzavřením přihlášek se ve fotbalových kuloárech přetřásá, zda se Branky přihlásí do okresního přeboru nebo III. třídy a zda vůbec půjdou do soutěží rezerva Halenkova a Růžďka.

„Ve hře je návrat Valašské Senice, Študlova a setrvání Lačnova. V případě jejich neúčasti a nepřihlášení nějakého dalšího oddílu by již zřejmě stejně nebyla udržitelná varianta samostatné III. a IV. třídy. Proto OFS je připraven svolat pro zájemce další schůzku (v okolí Valašského Meziříčí) - nejlépe po pondělním uzavření přihlášek, tzn. po 22. červnu, abychom mohli jednat o systému třech III. tříd,“ říká sekretář OFS Vsetín Pavel Březík.

Pokud by se Branky nebo jiný tým nepřihlásili do okresního přeboru, nebude varianta postupu nabídnuta nikomu ze III. třídy. „Sníží se počet družstev v okresním přeboru na 13, resp. 12. Od sezony 2021/22 bude návrh 12 týmů v okresním přeboru,“ vysvětluje Pavel Březík.

A jak by mohl vypadat složení a systém třech III. tříd?

Orientační složení skupin:

A. skupina – Halenkov B, Huslenky B, Janová, Lačnov, Střelná, Študlov, Valašská Polanka B, Valašská Senice

B. skupina – Bynina, Jarcová, Mikulůvka, Růžďka, SD Semetín/Ratiboř B, Velká Lhota, Leskovec

C. skupina – Choryně B, Kladeruby, Krhová B, Lhotka, Loučka, Police, Rožnov B

„Každý s každým by odehrál přibližně 14 kol. První dva s každé skupiny by hráli ve skupině o postup, vzájemné zápasy se započítávají, to znamená dalších osm zápasů. První dva týmy konečné tabulky by postoupili do okresního přeboru. Zbylé týmy by pokračovaly zápasy o umístění, také přibližně dalších osm odehraných zápasů,“ dodává k možnému hernímu systému sekretář OFS Vsetín Pavel Březík.