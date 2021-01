„Popravdě nikdo neví, co bude za pár dnů, týdnů, natož za měsíc. Dle situace se opět může datum změnit,“ nevylučuje předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.

S posunem data valné hromady dochází i k posunutí termínu přihlášek kandidátů na 4. února 2021, a to jak do pětičlenného výkonného výboru, tak i na samotného předsedu a do tříčlenné revizní komise.

„Ač nám to stanovy nepřikazují, posunuli jsme termín automaticky. Současně zůstávají v platnosti stávající přihlášky, kde se zatím sešlo šest kandidátů pro výkonný výbor a dva na předsedu, mezi kterými jsem i já,“ potvrdil Volek dál chuť pracovat pro fotbal ve valašském regionu.

Zda to bude dál na pozici předsedy, ale není jisté. Již nyní se kromě něj do boje o křeslo šéfa přihlásil Lidečkem navrhovaný Roman Číž, současný rozhodčí v krajských soutěžích.

„Konkurence se já ani stávající výkonný výbor nebojíme, stejně jako si vážíme, že i další noví lidé jsou připraveni pracovat pro náš, regionální fotbal. Tato práce je totiž z drtivé většiny zadarmo a je jí pořád hodně,“ připomněl 56letý funkcionář, jenž by pochopitelně rád navázal na svá dvě funkční období.

„Máme rozdělaný kus práce, jehož nedokončení by mě na jednu stranu mrzelo, ale současně ctím názor a přání klubů. V případě neúspěchu jsem připraven předat funkci,“ pousmál se Volek, který současně působí i ve vedení krajského fotbalového svazu ve Zlíně.

„Také valná hromada tohoto orgánu byla z navazujících důvodů na výsledky okresních svazů posunuta a proběhne nejdříve koncem března,“ dodal Stanislav Volek.

Kandidáti na předsedu:

Stanislav Volek – stávající šéf OFS

Roman Číž – Lidečko

Kandidáti do VV:

Stanislav Volek – stávající člen

Josef Fojtík – stávající člen

Jaroslav Valián - stávající člen

Pavel Březík - stávající člen

Roman Číž – Lidečko

Jak Strkač – Rožnov p. R.

Pavel Zeť – Prostřední Bečva

Martin Straka - stávající člen (?)

Kandidáti do ORK

Tomáš Dokoupil - stávající člen

František Kýr - stávající člen