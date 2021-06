„Přiznám se, že právě mistrovské zápasy jsou taková třešnička na dortu, kvůli které fotbal hraji. Směs očekávání, natěšení, mírného napětí či lehké nervozity a samozřejmě rozebrání a pokecání u piva po zápase, tréninky či přáteláky nenahradí. Ztratil jsem tedy motivaci a je dost možné, pokud se situace ohledně fotbalu nevrátí do normálu, že ukončím hráčskou kariéru definitivně," říká ostřílený obránce Norbert Škorňa ke svému konci na Juřince.

"Co se týče Juřinky, bude v mé kariéře hrát významnou roli a budu na ni vzpomínat v dobrém, nicméně jsem zde skončil úplně a návrat neplánuji. Jak jsem říkal, byl jsem na pár trénincích, tudíž nemohu objektivně zhodnotit, jakým směrem se Juřina vydá, ale vždy to stálo hodně na trenérovi a ti zde byli v rámci soutěže, kterou klub hraje, nadstandartní (např. Vaigl, Hoffmann). Otázkou je a to zřejmě ukáže až čas, jak si povede nový trenér, který si bude moct vyzkoušet poprvé vyšší soutěž. Já přeji Juřce, ať se jí v dalším působení na valašské fotbalové mapě daří," přeje Norbert Škorňa Juřince jen to nejlepší.

Uvidíme Škorňu ještě v jiném valašském dresu? "V případě pokračování by musela přijít nabídka, která by dávala smysl oběma stranám, zvlášť v mém věku, ale v tuto chvíli to neřeším, není to má priorita, tak uvidíme," dodává zkušený fotbalista k možné budoucnosti na trávníku.