"Na jednom turnaji jsem chytal za Mořkov v Novém Jičíně a všimli si mě trenéři Valašského Meziříčí. Dostal jsem se v mladších žácích do Valmezu a do dneška nezapomenu na trenéra Zdeňka Furmánka a jeho zájezdy v létě na turnaje do Chorvatska a Španělska," začíná naše povídání vynikající mladý brankář Jan Hegar.

Z Valmezu se Hegar dostal do Opavy, kde již pobývali v tu dobu další hráči z Valašska David Smilek a Martin Vašek. "Prošel jsem tam dorostem do 18 let, ale pak přišel covid a já jsem vlastně nedohranými sezonami plynule přešel do mužů. Jelikož jsem z Opavy znal mého trenéra Viléma Axmanna a ten se stal trenérem Chlebičova v okrese Opava v 1. A třídě, šel jsem za ním na své první dospělé angažmá, kde mám v dobré soutěži jistou minutáž. Po podzimu jsme v 1. A třídě osmí, ale máme na víc," pokračuje Hegar.

Ve velkém fotbale má samozřejmě za cíl se dostat výše. "Uvidíme, jak to bude se školou, ale chtěl bych se v létě vrátit do Valašského Meziříčí a v silné konkurenci brankářů se tam poprat o místo v divizním kádru," prozrazuje mladý brankář své plány.

(něm)