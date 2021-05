Za které kategorie hrajete ve smíšeném týmu s chlapci?

Třetí rok jsem hráčkou chlapeckého týmu FCB, nyní U 9, a když mám čas, jdu si taky zahrát za dívčí mladší, nebo starší přípravku FCB.

Jak to máte se školou a dojížděním do Ostravy?

Chodím do třetí třídy ZŠ Zubří a do Ostravy jezdíme s tátou většinou čtyřikrát týdně na tréninky a zápasy.

Kdy jste začala s fotbalem a kdo vás k němu přivedl?

Začínala jsem hrát ve čtyřech letech jako podpora staršího bratra a vydrželo mi to hraní na rozdíl od něj dodnes. Jako malá jsem jezdila v kočárku na hřiště s nejstarším bráchou. Tenkrát se mi to nejspíš zalíbilo a táta mě pak nechal hrát s kluky v Rožnově.

Jak moc je pro vás důležitá podpora rodiny?

Podpora rodiny je pro mě moc, moc důležitá. Díky tátovi můžu jezdit čtyřikrát týdně do Ostravy.

Jak jste trávila individuální přípravu dlouhou fotbalovou přestávku?

Když to šlo, měli jsme 1-2 tréninky týdně po dvojicích v Ostravě. A když bylo vše zakázáno, chodili jsme si s tátou zatrénovat sami a hodně jsme se věnovali fyzičce chozením na naše oblíbené kopečky Radhošť a Javorníček.

Kterému Valašskému fotbalovému klubu fandíte?

Jelikož jsem začínala s fotbalem v Rožnově, tak Rožnovu a dále Zubří kde bydlím.

Který profesionální fotbalista a fotbalistka se vám líbí?

Mám ráda Messiho kvůli jeho rychlým kličkám a Tomáše Součka kvůli jeho odvaze a bojovnosti. Z fotbalistek zatím nevím.

Jaký máte fotbalové cíle?

Nejdříve bych chtěla stále hrát s kluky v FCB a dál v budoucnosti je mým snem zahrát si za AJAX Amsterdam a Bayern Mnichov.

(něm, mb)