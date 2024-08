Předchozí hattrick naposledy zapsal téměř po třech letech, konkrétně 22. srpna 2021. Poteč tehdy doma porazila Slopné 6:4.

„Doby, kdy to tam takto padalo, jsou skoro pryč. Člověk se nyní ze zápasu vzpamatovává ještě po třech dnech,“ culí se Michal Slovák.

Poteč výborně vstoupila do nové sezony. Co za tím stojí?

Už v zimě přišel nový trenér pan Gabriš (Ivan Gabriš). Do týmu vzal hráče, které dříve trénoval v mládežnické kategorii na Slovensku, přišlo přibližně sedm nových kluků. Pro nás Potečáky to bylo jedině dobře – opět jsme začali pořádně trénovat, přibyla nám nová konkurence. Předtím to bylo docela v úpadku.

V létě dorazily další posily.

Z Brumova se nám mimo jiné vrátil Lukáš Pešout, který je pro nás hodně důležitý. V létě jsme měli skvělou přípravu, odehráli jsme dost přáteláků. V trénincích jsme zapracovali na práci s míčem, technice. Začalo se to formovat. A všechny bavit.

V okresu jste přitom měli chybět. Po vašem sestupu však patnáct mančaftů ze III. tříd odmítlo postup a dostali jste novou šanci. Co jste na to říkali?

Když budu upřímný, tak my zkušenější hráči jsme za to tolik rádi nebyli. Obávali jsme se, že znovu budeme naspodu tabulky. Osobně jsem i kvůli času s rodinou, práci a baráku chtěl dát fotbal trochu na vedlejší kolej. Nakonec jsem změnil názor a už teď jsem za to rád! Vedení sehnalo zmíněné posily. S odstupem času setrvání v okresním přeboru chápu.

Zvládli jste oba úvodní zápasy. Navázali jste na tři body proti Vysokému Poli a porazili i Újezd.

Újezd hodně těží z fyzické hry, v kádru má silové hráče, kteří to dost tlačí do vápna přes rohy, standardky. Tato hra nám moc nevyhovuje. Věděli jsme, že to bude dost těžké, hosté s trenérem Pechou k nám přijeli vyhrát. Utkání jsme nakonec zvládli. Máme tak dvě výhry, neznamená to však hned, že pomýšlíme na přední příčky. Nadále musíme jít zápas od zápasu, tvrdě makat. Už v Nedašově Lhotě se klidně může stát, že prohrajeme. Tato soutěž je totiž hodně vyrovnaná.

Osobně jste vstřelil hattrick. První po téměř třech letech.

Těžíme z tréninků, partie. Na góly mi krásně přihráli tři spoluhráči, je to jejich zásluha, dostal jsem krásné balony za obranu. Pak jsem to jen uklidil.

Jak vás v kabině zkasírovali?

U nás je takové nepsané pravidlo, že se za hattrick donese půl litr slivovice. Kluci nic dalšího zatím nechtěli. A doufám, že ani chtít nebudou. (se smíchem)

Dařilo se vám také v minulé sezoně, vstřelil jste 10 gólů. Mohlo jich být i více, vynechal jste 10 zápasů.

Nevycházelo mi to kvůli směnám a pracovním povinnostem. V Brumově navíc hraju hokej, Hobby ligu, zápasy se mi někdy kříží. Snažím se to střídat, jednou jdu na fotbal, podruhé na hokej.

Hrál jste někdy hokej na vyšší úrovni?

Nikdy, jsem tzv. rybnikář. (úsměv) Teď na amatérské úrovni však budu začínat čtvrtou sezonu. Hokej jsem vždy chtěl hrát, jako dítě jsem se k tomu však nedostal, hrál jsem jen florbal. Na holi mi zůstala zručnost, další věci jsem se pak naučil na rybníku. Nastupuji za Klobucké Laviny, na pozici centra. Hlavně jde o to si zajezdit, udělat žízeň.

Ještě na skok k fotbalu. Máte nějaké vzory?

Bývalého spoluhráče Davida Bartošku, fotbalově jsem vedle něj mohl růst! (se smíchem) Dříve také hrával za Poteč, hodně mi asistoval na góly. Hattrick proti Újezdu mi tam spadl i díky němu. (úsměv) Tímto bych ho rád pozdravil!