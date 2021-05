Po Aleši Michálkovi opouští divizní kádr Valašského Meziříčí také Michal Kiss Farkas. Z mnoha důvodů přerušuje kariéru, zůstává hráčem Valmezu, ale nikdy neříkej nikdy.

Fotbalista Michal Kiss Farkas z Valašského Meziříčí. | Foto: archiv hráče

Michal Kiss Farkas přišel do Valašského Meziříčí spolu s trenérem Pavlem Hajným v létě 2019 a vlastně v jeho dresu nemohl dokončit ani jednu sezonu kvůli epidemii koronaviru. „Podzim 2019 jsme odehráli celý, na jaře už to byly jen přípravné zápasy. Na podzim 2020 jsem byl do toho ještě zraněny s třísly. Jestli jsem odehrál z těch devíti zápasů jen čtyři, to je moc. Už jsem se nedostal tak do základní sestavy a naposledy se objevil v sestavě Valmezu doma při remíze se Vsetínem,“ vzpomíná na svá poslední utkání v dresu Valmezu Michal Kiss Farkas.