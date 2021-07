Zašová – Již podeváté zavzpomínala rodina, přátelé a kamarádi na skvělého člověka a milovníka valašského fotbalu Vladimíra Štěpána.

Letos se hrálo opět v tradičním formátu čtyř týmů, když ke třem tradičním účastníkům – muži Zašová, staří páni Zašová a Kozlíkovci (tým kolem syna Vladimíra Štěpána, Michala), přibyli staří páni Valašského Meziříčí.

Vzhledem k tomu, že zbrusu nová hrací plocha Zašové po rekonstrukci ještě není po oficiální kolaudaci, hrálo se na menším tréninkovém hřišti v počtu 7+1 a systémem každý s každým. Na výborně připraveném hracím povrchu měly všechny zápasy potřebný náboj.

Láďa Štěpán musel mít z fotbalového nebe radost, jak opět kvalitní turnaj a také jeho společenská část uctila příkladně pod patronací jeho rodiny a SK Zašová 1926 za ideálního počasí jeho památku.

V rámci turnaje ocenil zašovský fotbalový klub u příležitosti životních výročí dlouholeté členy klubu: Marii Frňkovou (70 let), Vladimíra Vašáta (75 let) a Vlastimila Janíčka (60 let).

Za vítězný tým Kozlíkovců nastoupili jak syn Vladimíra Štěpána Michal, tak vnuci Štěpán a Jan Košárkové. Štěpán Košárek dal první branku turnaje a celkově se trefil čtyřikrát.

Všichni se dobře bavili jak na hřišti, tak u bufetu s bohatým občerstvením a těší na za rok na jubilejní 10. ročník.

Výsledky 9. ročníku Memoriálu Ládi Štěpána:

Zašová muži – Kozlíkovci 1:3

Valašské Meziříčí staří páni – Zašová staří páni 4:1

Zašová muži – Valašské Meziříčí staří páni 2:1

Kozlíkovci – Zašová staří páni 4:0

Zašová muži – Zašová staří páni 5:2

Kozlíkovci – Valašské Meziříčí staří páni 8:1

Konečné pořadí:

1. Kozlíkovci 3 0 0 15:2 9

2. Zašová muži 2 0 1 8:6 6

3. Valašské Meziříčí staří páni 1 0 2 6:11 3

4. Zašová staří páni 0 0 3 3:13 0