Nastává tedy situace, kdy Branky jdou dobrovolně do III. třídy. Pokud se výkonný výbor OFS Vsetín na základě přihlášek do soutěží, jejichž uzávěrka je v pondělí 22. června dohodne na tom, že odehraje stávající sezonu ve 14 týmech, mohla by Branky v okresním přeboru nahradit Loučka. Branky nyní čekají na systém III. třídy, zda se bude hrát v jedné skupině nebo ve třech a zruší se IV. třída. Pokud bude systém třech III. tříd, čekala by je atraktivní skupina ať již s Loučkou nebo bez ní - dále s Choryní B, Kladeruby, Policemi, Rožnovem B, Krhovou B a Lhotkou. "Ta skupina by pro nás byla neskutečně atraktivní jak na blízké soupeře, tak dojezdovost a finanční nenáročnost," říká jeden z hrajících trenérů Branek Michal Pastorek.

Jak došlo v Brankách k rozhodnutí dobrovolně opustit okresní přebor a jít o soutěž níže?

Bylo to společné rozhodnutí. Samozřejmě pár hráčů chtělo zůstat v okresním přeboru, ale my jsme vyhodnotili, že by to pro nás nyní nebyla vhodná soutěž. Trochu jsme z kvality soutěže měli strach a měli jsme pro to několik důvodů. Odešel nám elitní střelec Kovář do Loučky. Někteří kluci přerušují aktivní činnost, i když třeba u Kopřivy věříme, že se na mistráky nové sezony vrátí. Budeme zapracovávat kluky z Branek, co hráli naposledy fotbal za žáky nebo dorost, chtějí se nyní k fotbalu vrátit a okresní přebor by pro jejich restart byl příliš vysokou soutěží a velkým soustem. V anulované sezoně jsme sice uhráli slušný počet bodů, ale v kádru nám nyní chybí střední generace a pro nás starší je to náročná soutěž.

Hrál roli v rozhodnutí Branek také odchod trenéra Simona Kocmana do Byniny?

Nemohu mluvit za něho, ale on by radši trénoval okresní přebor. Jenže jak jsem již řekl, my současnou sílu kádru na tuto soutěže nemáme. Naopak, pokud se bude hrát III. třída v chystaném novém modelu, který podporujeme, budou naši fanoušci i my hráči spokojení, protože se budou hrát atraktivní derby a snad budeme mít kvalitu na to, abychom hráli nejméně střed nové soutěže.

Jaké trenérské vedení budou mít Branky? Zdeněk Lušovjan, který má přebírat tým po Simonu Kocmanovi se nechal slyšet, že by chtěl trénovat Branky v okresním přeboru.

Je to nyní otázkou jednání. Máme se Zdeňkem představu, že tým povedeme my dva a ještě bývalý hráč Jarda Hradil. Budeme o tom ještě diskutovat, pravomoce si rozdělíme. Věřím, že Zdeněk u týmu zůstane jako hrající trenér podobně jako já.

Jak se změní kádr pro III. třídu?

Zápasy první poloviny Mini soutěže jaro 2020 nám ukázaly, kde máme slabiny. Nehráli jsme špatně s Policemi, zápas s Jarcovou byl pro nás lekcí. Doufáme, že další hráči již neodejdou. Kromě mladých kluků, co bydlí v Brankách a chtějí se vrátit k fotbalu, jednáme se dvěma posilama.