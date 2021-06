Vaigl junior prošel v Hrachovci přípravkou a mladšími žáky. Pak si jeho fotbalovou výchovu vzalo na starost Valašské Meziříčí. „Tam jsem přestoupil z mladších žáků spolu s mým otcem, který tam působil v roli mládežnického trenéra. V kategorii U 16 si mě všimlo Slovácko a odešel jsem do Uherského Hradiště," popisuje svoje začátky a přestupy Matěj Vaigl.

Jeho symbióza s otcem Martinem se nyní přerušila. „Taťka je hodně vytížen v zaměstnání. Navíc za mnou jezdil do Uherského Hradiště. Proto přerušil i kariéru mládežnického trenéra," vysvětluje Matěj otcův přístup.

Mladý ofenzivní klenot Hrachovce bojoval ve Slovácku o základní sestavu. Trenéři tam se sestavou dost rotovali, proto se nyní Vaigl vrací na Valašsko. „Nyní budu působit v kategorii U 17 ve Valašském Meziříčí. Svou roli v návratu sehrálo i moje zranění kotníku a život na internátu. Proto jsem se rozhodl pro návrat domů," vysvětlil gólový hráč.

Vaigl plete slušně hlavu i trenéru Janoškovi v Hrachovci, protože se již podruhé zapojil po době covidové do letní přípravy a docela mu to padá. "V mužském fotbale se cítím dobře. Je to o dost jiné než mládežnický, ale rychle jsem si zvykl. Střelecká forma je zásluhou celého týmu," chválí spoluhráče v Hrachovci Matěj Vaigl.

Nabízelo by se, že by Matěj mohl pro podzim zakotvit již v prvním týmu Hrachovce. "Uvažoval jsem o tom, ale ještě mám na to čas a hlavně taťka chce, abych ještě působil v dorostu, proto budu nastupovat pod trenérem Vaculou za Valmez U 17. Hrávali jsme spolu již v žácích, kluky znám. Jsme super parta a s trenérem Vaculou jsme spokojený. Chci být prospěšný týmu, střílet hodně gólů a vyhrát s Valmezem soutěž," dodává nesměle Matěj Vaigl.