„Jsem překvapen, kolik hlasů dostal můj protikandidát Milan Roubalík, ale na druhou stranu vzhledem k jeho představám, které rozeslal v rámci předvolební aktivity na kluby, a nabídkám, jsem podobný průběh očekával,“ přiznal 55letý zkušený fotbalový funkcionář.

„Přesto jsem se v odhadech o pět hlasů zmýlil. Byl to protikandidát, který v rámci všech voleb, které jsem absolvoval, a to jich bylo už pět, nabídl klubům konkrétní program. Program, který se jistě mnoha zástupcům líbil. Je to člověk, se kterým jsem nikdy neměl žádný problém. Je bezesporu škoda, že nechtěl své představy přetavit ve skutečnost jako člen výkonného výboru,“ zalitoval Libor Kopčil.

Dostal jste po zvolení hodně gratulací?

Ty jsem přijímal od většiny funkcionářů, kteří kandidovali do výkonného výboru a chtěli tam působit jen v případě, že budu zvolen. Ozval se i předseda KFS Zlín a jeho sekretář. Vysoce si cením gratulace od Petra Zapletala, který působí na KFS Zlín jako Grassroots trenér mládeže FAČR. S gratulací se připojily i kolegyně z práce. Manželka nevěděla, jestli mi má gratulovat nebo kondolovat. Nevěděl jsem to ani já. (smích)

Jak jste oslavil vítězství?

Tyhle věci nijak neslavím. Nejsem s přibývajícím věkem a zklidněním slavící typ. Tentokrát jsem však udělal výjimku a po třech hodinách pobytu v nepříznivém počasí (volební hromada se konala na tribuně – pozn. aut.) jsem eliminoval nebezpečí nachlazení malým množstvím medoviny a čajem s rumem.

Kolik předních funkcionářů vás podporovalo? Bylo to jiné než před lety?

Totálně jinak! Nikdy předtím se nestalo, že by se už dávno před volbami neozývali buďto stávající funkcionáři na různých úrovních nebo ti, kteří se někam chystali kandidovat. Zřejmě podle veřejnosti a různých aktivistů nepatřím mezi „Berbrovce“ a vrchnosti bylo asi jedno, jestli tak daleko od Prahy bude dělat předsedu OFS Kopčil nebo Roubalík neboli Losna či Mažňák.

Výrazně se změnilo složení VV. Přišli čtyři noví funkcionáři. Jak to vnímáte?

Jsem nadšený. Atmosféra se okysličí a jsem naprosto přesvědčen, že to bude ku prospěchu všech.

Jaké plány a cíle máte pro nadcházející volební období?

V dnešní době je těžké cokoliv plánovat. Mým dnes největším přáním je, aby se v srpnu bez nějakých omezení rozjel nový soutěžní ročník. Pokud se tak stane, pak rád odpovím na tuto otázku.

Jaký je váš recept na zlepšení situace s nedostatkem rozhodčích?

Nejsem šarlatán, abych věděl, jak navýšit počet rozhodčích. Je však jasné, že se musí nastavit jiné podmínky, především finanční, aby se zvýšila základna rozhodčích. To by přineslo konkurenční prostředí, ve kterém už by se dalo rozdělit, kdo je tím správným a kdo by si měl najít jinou zábavu.

Blíží se krajské volby. Uvažujete o kandidatuře?

O kandidatuře uvažuji asi půl roku a mnohokrát jsem svůj názor měnil. Nebudu teď odtajňovat konečný verdikt. Budu ještě jednat s členy výkonného výboru a rád bych znal představy současného vedení KFS Zlín, jak by to mělo v kraji vypadat s fotbalem do roku 2025. Momentálně jsem však hodně psychicky unaven, protože příprava valné hromady u nás na Kroměřížsku byla neskutečně náročná a jsem rád, že nakonec vše klaplo. Uvidím, jak to bude vypadat za pár dnů, až si víc odpočinu.

A co post předsedy? Nelákal vás?

Slovo lákal není v tomto případě to správné. Já vždy kandiduji na místa, kde si myslím, že mohu být fotbalu prospěšný a kde bude platit má absolutní nestrannost s možností naplno říkat své názory, proto se mohu vyjádřit až po nejbližších jednáních.

Kdo by podle vás měl stá v čele KFS?

Těžší otázku už tam asi nebudete mít. (smích) V této chvíli neznám oficiálně ani neoficiálně jméno jediného kandidáta. Návrhy mají být podány do 21. dubna, takže pak bude snad situace jasnější. V čele každého svazu v rámci FAČR by měl stát člověk, který není ani procentem spojen s nekalými praktikami. Měl by to být absolutně nezávislý člověk, který není spojen svou funkcí s žádným klubem. Člověk, který musí být k dispozici šestnáct hodin denně, osm hodin bych ho nechal spát. (smích). Člověk, který bude chtít pomáhat všem klubům a funkcionářům v celém kraji a bude se zajímat o jejich problémy.

Jak velkou změnu čekáte i ve volbách FAČR?

Těžko se to dá v této chvíli odhadovat. Přesto si myslím, že na Valné hromadě FAČR bude tentokrát jiné složení delegátů. Možná naivně předpokládám, že do nejvyšších pater se dostanou lidé, kteří přidají novinářům vrásky na čele, protože vůbec nebo téměř vůbec je nebudou mít proč kritizovat.

Dokáže se fotbal během jedné volby očistit od všech posledních průšvihů?

Nedokáže, ale může se pohnout správným směrem. Nedokážu odhadnout, jak dlouho to bude trvat, ale tipnu si, že já to již jako funkcionář nezažiji.

Věříte, že se dá vyčistit? Nebo přijdou noví „Berbři“?

Český fotbal prošel jen od roku 1989 řadou skandálů. Někteří funkcionáři anebo rozhodčí se stáhli do pozadí a pak řídili jiné jako své figurky. Předsedů FAČR, ale i dalších vrcholných funkcionářů, kteří nejednali fair-play a museli odstoupit, byla už řada a pokaždé jsem si myslel, že už noví bojovníci nevstanou. Mýlil jsem se. Zatím vždy povstali a našli si uvolněné místo.