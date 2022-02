Jak jste se dostal do mládeže Valašského Meziříčí?

To ani nevím (smích). Asi si mě někdo z Valmezu všiml, že dávám s mým o rok starším kamarádem Tobiášem Skýpalou dost branek. Byl jsem nakonec ve Valmezu velmi spokojený a strávil tam pobyt od kategorie U 13 až skoro do konce dorostenecké kategorie U 19.

Proč jste ve Valmezu dorosteneckou kategorii nedokončil a odešel předčasně ještě jako dorostenec do Zašové?

Neměl jsem ve starším dorostu již potřebné vytížení. Vrátil jsem se, ale jaro se kvůli covidu v minulé sezoně nehrálo, a tak jsem vlastně naskočil pořádně až nyní. V budoucnu ale návrat do Valmezu nevylučuji. Klidně si dokáži představit, že si v Benfice zahraji se svými spoluhráči, s kterými jsem prošel mládežnické kategorie - Ondřejem Matochou, Ondřejem Němcem, Miroslavem Vrbou nebo Tomášem Kolečkem a to ještě v áčku má kamarády - Matouše Kopeckéh, Davida Smilka nebo Martina Vaška. Zatím hraji za Zašovou, ale není to moje první zkušenost s dospělým fotbalem, protože v 16 letech mi dal šanci za muže B ve Valmezu trenér René Fröhlich.

Jakou kvalitou na Vás působí okresní přebor?

Je to samozřejmě na nižší úrovni než dorostenecká divize, ale první čtyři týmy - my, Zubří, SD Střítež/Hrachovec B a Horní Bečva mají dobrou kvalitu. My se chceme na jaře prát o první místo. Výchozí pozici po podzimu máme dobrou.

10 odehraných zápasů, dvě branky a dvě žluté karty. Jak hodnotíte svůj podzim?

Jsem rád, že jsem v základní sestavě na postu krajního záložníka nebo útočník a doufám, že v tom budu pokračovat i na jaře.

(něm, mb)