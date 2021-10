Loučku vedla naposledy trenérská dvojice - jako hlavní trenér Simon Kocman a jeho hrající asistent Daniel Borák. Nyní Kocman u týmu končí a Borák se stává hlavním trenérem.

"V pátek proběhlo sezení s hráči. Vyříkali jsme si některé věci, že takhle se prezentovat dál nejde, aby si hráči uvědomili, kde Loučka byla a snažili se jí vrátit na starou úroveň. Pan Kocman na schůzku nepřijel. Debatovalo se o tom, zda bude od týmu pro špatné výsledky odvolán nebo ne. Nakonec došlo k ukončení spolupráce. Pan Kocman to vzal a my mu děkujeme za odvedenu práci. Někteří hráči s jeho odvoláním souhlasili, někteří ne. Loučku nyní nebo po konci podzimu určitě někteří hráči opustí," říká Daniel Borák, který se opět vrací na post hlavního trenéra Loučky.

"V pátek měl být klasický trénink. Kluci pod vedením Daniela Boráka si svolali brigádu. Já jsem měl dojet, ale omluvil jsem se, protože jsem se zdržel pracovně ve Vyškově. V neděli večer mi přišla strohá zpráva, že jsem byl odvolán. Někteří hráči ani o mém odvolání nevěděli," připojuje svůj pohled Simon Kocman.

Loučka stále může hrát o druhé postupové místo do finálové skupiny III. třídy. Po restartu fotbalu se však tým prezentoval takovými výkony, že ty jasně ukázaly velkou nepřipravenost jednotlivých hráčů. "Víme, kde máme problém. Musí se začít opět trénovat pořádně. Dojde ke změnám v kádru. Pro jaro chceme přivést dva hráče se zkušenostmi s fotbalem ve Valašském Meziříčí a také nového brankáře. Počítáme i s odchody, ale platí pořád to, že se chceme prát o postup. V případě, že bychom postup do okresního přeboru vykopali, došlo by v kádru po této sezoně ještě k radikálnějším změnám," dodává Daniel Borák.

A budoucnost zkušeného trenéra Kocmana? "S trénováním končím. Budu se věnovat synovi v přípravce Hrachovce a připravuji silný tým na zimní okresní futsalový přebor," doplňuje Kocman.