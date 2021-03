Jak vypadá zimní příprava Loučky?

Před Vánoci jsme se začali scházet. Dvakrát týdně se kluci připravovali individuálně v lednu a nyní od února je to třikrát.

Měl jste v kádru bývalého úspěšného trenéra Podlesí Michala Boráka. Nevypomůže s trenérským postem?

Michala u nás začal bavit fotbal v roli hráče, ale bohužel se v derby s Policemi zranil a čeká ho operace kolena. S tou myšlenkou, že by se stal druhým trenérem Loučky, jsem si pohrával, ale on nakonec dává přednost svému synovi, který začíná v přípravce s fotbalem.

V jaké formě přišel do Loučky bývalý slovenský legionář David Česla, který byl klíčovým hráčem Polic?

David je v přípravě. Bylo na podzim vidět, že má kondiční manko, ale střelu a práci s míčem má pořád výbornou a brzy se zařadí mezi naše klíčové hráče.

Jakub Druhan býval kanonýrem Velké Lhoty. Co se stalo v Loučce, že mu to nepadá?

Kubovi to opravdu přestalo padat, a tak jsme mu hledali nový post. Našel jsem na pravém obránci a vedle mého bratra Dominika mu to svědčí.

Odchod Matěje Kundráta do Juřinky je definitivní?

Matěj mě požádal, jestli kromě Juřinky může trénovat i u nás. Je to domluveno i s trenérem Juřinky Sarközym tak, že Matěj se sám rozhodne, kde po restartu fotbalu bude chtít hrát.

To Petr Roupec vábení jiných klubů odolal?

Říkal, že by časově zatím vyšší soutěž nestíhal a trápil by se. Kromě Juřinky měla o něho zájem i Krhová, kde ve velké formě hraje jeho kamarád Martin Plesník, ale já jsem rád, že nakonec zůstává pro nejbližší období v Loučce.

Co brankář David Vachun, který pobýval pracovně v Itálii?

David si našel přítelkyni a přestal s námi komunikovat. I kdyby se do týmu vrátil, již nebude brankářskou jedničkou. Jednáme s jedním brankářem, který má zkušenosti z 1. B třídy a okresního přeboru, ale zatím nechci být konkrétní.

Kapitán Ondřej Valaska nakonec neodejde do Hustopečí?

Ta nabídka byla na stole, ale Ondra zůstává v Loučce.

Co případný příchod kanonýra Kelče Davida Jiříčka?

David měl nyní studijní období. Jsme s ním domluveni. On nechce minimálně rok hrát doma v Kelči a pro nás to bude obrovská posila do případného boje o postup.

A co další posily?

Po čtyřech letech se vrací k fotbalu Lukáš Blinka, který se mnou hrával v mládeži ve Valašském Meziříčí. Je to technický typ hráče jako je u nás František Juriga. Oslovil jsem jednu velkou rybu - kanonýra Ratiboře Petra Sováka. Zatím nemám odpověď, ale jsem realista. To by pro nás bylo obrovské posílení do okresního přeboru případně, pokud bychom se tam probojovali.