Los OP: Vítěz loňského ročníku hostí nováčka. Valašské Meziříčí postaví C-tým

V okresním přeboru Vsetínska se začne ztuha, vítěz uplynulého ročníku ze Zubří, který odmítl kraj, přivítá šampiona loňské sezony III. třídy skupiny B ze Lhoty u Vsetína. Do boje půjde také Krhová, ta je od nové sezony spojená s Valašským Meziříčím C. Toto mužstvo na úvod vyrazí do Jarcové.