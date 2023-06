Podzimní derby ovládla domácí Lhota 6:4. Týmy se předtím naposledy utkaly v sezoně 2019. Na čtyři roky stará střetnutí však musely čekat dlouhých 35 let, od roku 1984! „Byl to svátek, hodně se o tomto zápasu mluvilo. Dost lidí na to čekalo!“ popisuje dění mezi blízkými rivaly.

Pane starosto, jak se zápas vyvíjel z vašeho pohledu?

Měli jsme daleko lepší vstup. Stejně jak v předchozích zápasech jsme na svého soupeře chtěli vlétnout. Ze začátku se nám to podařilo, první gól jsme dali už v osmé minutě. Vytvořili jsme si další šance, pak se to hodně zpomalilo. Po půl hodině hry jsme vstřelili druhou branku. Dominovali jsme. Do šatny jsme bohužel inkasovali z ojedinělé šance Lhoty. Druhá půlka byla od nás ustrašená, pro změnu dominovali hosté. Z obrovského tlaku vytěžili více. Na konci jsme ještě měli závar, snažili jsme se dát branku. Bohužel to nevyšlo.

Vrhli jste tedy, možná i nechtěně, do začátku tzv. All in?

V minulých třech zápasech jsme se vždy trefili do páté minuty. Dobrý, aktivní nástup jsme chtěli mít také proti Lhotě. Té navíc v prvním poločase nezahrála středová řada. Dvě branky byly málo, vypracovali jsme si šance na čtyři pět gólů.

Na utkání přišlo 267 diváků. Jak jste prožíval atmosféru?

Derby jsem si moc užil, pro nás hráče to bylo velmi pěkné. Na takovou kulisu téměř nikde nejsme zvyklí. Oba tábory měly pyro, bubny. Upřímně jsme i takovou atmosféru čekali, v týdnu se o tom hodně debatovalo. Naštěstí se to potvrdilo!

Neobávali jste se v takovém derby nekalých praktik fanoušků?

Derby je vždy vyhrocené, bylo to tak i na podzim. Pokaždé se něco může stát. Žádný incident se naštěstí nepřihodil, po zápase jsme všichni seděli dohromady. Utkání bylo hodně vyrovnané, ani jeden z týmů neměl být proč ukřivděný špatným rozhodnutím. Shodli jsme se na tom, že remíza by byla spravedlivější, obě mužstva měla svůj poločas.

Zápas byl speciální i pro vás, v Liptálu jste starostou. Jak jste derby vnímal z této pozice?

Rozhodně prestižně! Když se potkáte třikrát za rok, není to pak až tolik speciální. Pro oba mančafty to byl zápas jara. Hřiště i okolí jsme proto chystali, aby vše bylo co nejlépe připravené. Brali jsme to jako svátek nejen pro fotbal, ale celou obec. Vše jsme komunikovali a domlouvali se Lhotou. Proběhlo to zodpovědně.

Výhra vás mohla přiblížit na rozdíl čtyř bodů. Na Lhotu však ztrácíte bodů 10…

Na podzim jsme měli velké ambice, některé zápasy se nám ovšem bohužel nepodařilo uhrát za tři body. Mimo jiné jsme prohráli s Valašskou Polankou B. Na Lhotu jsme se tak pochopitelně chtěli dotáhnout, více než kvůli prvnímu místu tak kvůli prestiži. Postup v těchto chvílích neřešíme.

U Lhoty to tak vypadá na návrat do okresu.

Taky jsme to řešili. (úsměv) Nerad bych se chlubil, společně s Lhotou jsme oproti zbytku soutěže lepší, vyšší soutěž by tak slušela oběma. Na to už by se pak i musel posílit kádr. Možná je lepší působit v nižší soutěži a vyhrávat než ve vyšší a prohrávat.

Se III. třídou se tedy do budoucna nespokojíte?

Postup byl náš motor. Jsme na tom hodně dobře s mládeží, máme všechny kategorie od přípravek až po muže. Pokud se nic nestane, tak postup znovu bude naší prioritou. Uvidíme, jaký bude kádr, cílem ale bude být výše.

Pomýšlíte případně i na kraj?

Nikoliv. Musela by se změnit struktura hráčské základny, adekvátní k lepší soutěži. Domácích hráčů by pravděpodobně zůstalo málo.

Na závěr přímo k vám. Letos oslavíte 40. narozeniny. Fotbal vás stále hodně naplňuje, že?

Baví mě více než v mládí. (se smíchem) Brzy bude konec, záležet bude na výkonnosti a zdraví. Teď po utkání se Lhotou, proti které jsme na hřišti nechali všechno, jsem hodně poničený. (úsměv) Myslím si však, že jednu sezonu ještě zvládnu.