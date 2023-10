Vyloučení trenéra Lhoty i famózní zákrok brankáře Hošťálkové. Najdete se?

FOTOGALERIE/ Dovršili úspěšný podzim, zakončili ho na druhém místě. Fotbalisté Hošťálkové, kteří jsou spojeni s B-týmem Kateřinic, minulý víkend zvítězili na hřišti Lhoty u Vsetína 3:0. K výhře pomohl i mladý gólman Barčák, ten fantasticky zasáhl po standardní situaci soupeře, což se Deníku podařilo zachytit na videu! Na straně domácích byl v 69. minutě vyloučený domácí trenér Martin Lukáš. „Jdi do p.dele, co to máváš do pi.e, vzpamatuj se,″ měl Lukáš použít směrem k arbitrům zápasu.

Ze zápasu Lhoty s týmem Hošťálková/Kateřinice B. | Video: Deník/Radek Štohl

