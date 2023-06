Derby je vždy něco navíc. Zvláště pokud obě obce od sebe dělí jen několik kilometrů. Vždyť pěšky byste do té druhé bez problémů došli za necelou hodinku. Není divu, že na tento pikantní zápas si našlo cestu 267 fanoušků! Jen pro představu – na předminulé kolo II. ligy mezi Vlašimí a Vyškovem bojujícím o nejvyšší soutěž dorazilo 265 diváků.

„Už dopředu jsme věděli, že se na utkání chystá početná skupinka GPH. Na zápas III. třídy to byla fantastická atmosféra, fanoušci nás hnali dopředu,“ nemohl si Bambušek vynachválit sobotní odpoledne. „Všechny znám ze společných výjezdů a „pikniků“ na hokeji. Touto cestou bych jim moc chtěl poděkovat. Dorazili v hojném počtu, vytvořili parádní kulisu!“

Skvělá atmosféra byla doplněna o věci, které nejen na zdejší úrovni tolik nejsou k vidění. „Bylo tam nějaké pyro. Ke konci zápasu i ohňostroj,“ pousmál se při vzpomínce na netradiční zážitek této úrovně.

Jakoby sobotní kulisy zprvu nahrávaly domácím, kteří na podzim padli na půdě loňského účastníka okresního přeboru 4:6. Pokud by navíc zvítězili, na první mužstvo soutěže by ztráceli jen čtyři body.

„V prvním poločase jsme tahali za kratší konec. Domácí byli důraznější v osobních soubojích, všude dříve. Byli na nás nahecovaní. Kdybychom během prvních 30 minut prohrávali 4:0, tak nikdo nemůže říct ani popel. Doslova jsme zůstali v kabině!“ zlobil se zkušený fotbalista.

Liptál se prosadil v 8. a 31. minutě. Už to vypadalo, že úvodní půli dovede do dvoubrankového vedení. To se ale nestalo, za hosty se v 45. minutě prosadil kapitán Zgarba. „Osobně si myslím, že tento gól soupeře zlomil,“ uvědomuje si Bambušek důležitost branky.

Kabinou Lhoty se o přestávce prohnal vítr. A to zabralo. „Měli jsme nějaké proslovy mezi sebou. Probrali jsme se, nastoupili jsme jako sebevědomější tým. Začali jsme kombinovat, hrát to svoje. Soupeře jsme přehrávali hlavně v osobních soubojích, zanedlouho i v kombinacích. Od 50. minuty jsme na hřišti dominovali,“ těšilo hrdinu sobotního zápasu.

Aktivita Lhoty u Vsetína se gólově projevila v 66. minutě, kdy vyrovnal Martinec. O čtyři minuty později rozhodl právě Lukáš Bambušek. „Teď asi nějaká láhev bude povinností. Naštěstí nemáme přísného pokladníka,“ směje se.

Taková výhra se samozřejmě musí oslavit. Když k tomu přijde další událost, není co řešit! „Po 40leté kariéře uspořádal rozlučku spoluhráč Ondra Zeťák. Klobouk dolů před ním. Poseděli jsme, někteří i v neděli,“ glosoval dobře naladěný borec.

Za současného lídra a velkého aspiranta na postup do okresu nastupuje teprve od srpna. Nové angažmá přišlo netradičně. „Se spoluhráči Ondrou Zeťákem a Danem Zgarbou jsme to upekli na dovolené u piva,“ culí se.

„V Ratiboři už skončili všichni dřívější strůjci postupu do I. B třídy, takže nebylo moc o čem uvažovat. Ve Lhotě je zdravý optimismus, nikdo nikoho do ničeho nenutí a to mi po těch letech ve vyšších soutěžích chybělo. Už jsem měl fotbalu plné zuby,“ říká na rovinu.

Nedávno nastoupil proti B-týmu Ratiboře, na výhře 9:0 se podílel dvěma góly. „Nějak jsem to neřešil, Ratiboř B mel tým složených převážně z dorostenců, ti mají ještě čas fotbalově růst. Vlastně tam nebyl ani jeden hráč, se kterým jsem dříve hrál za A-tým.“

Za Lhotu u Vsetína zatím odehrál 7 zápasů (4 góly). Lídr III. třídy skupiny B jich přitom má na kontě 13. „Je to hlavně kvůli zdraví a práci, bohužel už to tak nedrží jako dříve. Všichni to naštěstí chápou, moc si toho cením,“ uzavírá Lukáš Bambušek.

Po sobotní výhře v Liptálu ho budou chápat ještě více.