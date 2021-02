Stejně jako konkurence nyní sází jen na individuální přípravu.

„Kluci mají zatím zadané běhy. Postupně bychom se chtěli připravovat ve dvojicích na cyklostezce do Valašské Polanky. Tam máme zatím jediné možnosti k trénování,“ přiznává Polášek.

Fotbalisté Leskovce tradičně utužují partu na soustředění na Vsetínském Cábu. Letošní situace je pro ně v tomto ohledu krajně nepříznivá, po letech ji museli z epidemiologických důvodů odříct.

„Něco tady už druhým rokem budujeme a nechceme si ani představit, že bychom přišli podruhé v řadě o možnost bojovat o postup. Zatím to nevypadá dobře,“ smutně konstatuje kouč Leskovce.

„Když se tak spolu bavíme o navrhovaném systému dohrání III. třídy, tak je to dobrá myšlenka. Pokud bychom třeba postoupili se Střelnou do finálové skupiny a chyběl by nám druhý vzájemný zápas, jsme určitě pro to si domluvit sehrání zápasu u nich. Víme, že oba celky mají problém se přes týden sejít, ale snad to by to nějak klaplo,“ hledá řešení Věroslav Polášek.

Velké změny se nedají očekávat ani v kádru. Podzim se neodehrál celý, a tak se nevrací z Ratiboře dvojice Fojt, Trochta. V Ratiboři zůstává také brankář Číž, na postu jedničky Leskovce tak bude pokračovat Šmehlík.

„V případě boje o nejvyšší příčky máme příslib na výpomoc časově vytížených Martina Vlhy a Tomáše Adámka. Sledujeme tři hráče z vyšších soutěží, ale nemůžeme s nimi zatím uzavřít dohodu a jmenovat je, protože nevíme, zda se bude na jaře hrát. Přinejhorším bychom se museli vrátit až k jednání s nimi až na novou sezonu," dodává trenér Leskovce Věroslav Polášek.