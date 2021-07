Jak probíhalo v Leskovci rozhodování o tom, zda přijmete nabídku OFS Vsetín a nahradíte v okresním přeboru Liptál?

Po telefonátu od Pana Březíka, kdy nám oznámil, že jsme první tým, který může nahradit Liptál v okresním přeboru, bylo rozhodování velmi rychle. Všichni hráči včetně výboru měli možnost hlasovat a 98% všech hlasů bylo pro to, abychom přijali nabídku okresního přeboru.

Mění se postupem pro Leskovec plán druhé poloviny letní přípravy a co vše budete muset udělat pro to, aby jste neměli problémy se záchranou?

Druhá polovina letní přípravy nijak zvlášť nebude vybočovat od předchozích. Změna bude akorát v tom, že budeme chtít trénovat společně s Janovou, aby byl dostatečný počet hráčů na tréninkových jednotkách. Jinak kondiční tréninky nám opět udělá hokejista Tomáš Vávra. Ještě budeme s Radimem Jakešem vše řešit, jak by to vše mělo fungovat. A co se týká Leskovce v přípravě, tak na 25.7. v Prlově, 30.7. doma s HC Bobři Valašské Meziříčí, 8.8.. s Jarcovou, generálka 15. 8.. s Valašskou Polankou B a pak již první kolo a derby v Ústí. Samozřejmě tím, že jsme v Leskovci vzali okres, budeme dost na očích a každý nás bude sledovat, jak si vedeme. Čeká nás velká výzva a závazek a víme, že nás nečeká nic lehkého a cíl je jednoznačně záchrana, pro kterou chceme udělat vše a nebudeme chtít být jen do počtu. Proto se udělalo s Janovou SD, aby byl dostatečný počet hráčů a mělo vše svůj smysl a důvod.

Kdy se zrodila myšlenka Společného družstva s Janovou, jak probíhala jednání a co od toho očekáváte nejen pro rezervu Leskovce?

Myšlenku jsme měli již dávno, ale v třetí třídě by se musel udělat jen jeden klub a druhý by zanikl. Po nabídce Leskovce vzít okres se jednání s Janovou obnovilo a vše šlo hodně rychle a oba kluby s tím udělat SD souhlasily. Tím budou fungovat oba mančafty a Janová by už neměla mít problém s nedostatkem hráčů. Od nás je můžou doplňovat kluci, kteří nebudou až tak vytížení a můžou hrát třetí třídu. Další cíl je, aby Janová nebyla do počtu jak loni, kdy nezískala ani bod a naopak aby hrála v popředí skupiny A.

Jaká je představa o pohybu hráčů mezi Leskovcem a Janovou v nové sezoně?

Samozřejmě doplnění kádru i pro Leskovec s tím souvisí a my počítáme, že až 6 hráčů Janové může pendlovat mezi kluby a jsou to všichni zkušení a kvalitní hráči, kteří v okresním přeboru pomůžou. Jinak dolaďujeme přestup Adama Vichtory z Jablůnky a mladého Patrika Janička z Ústí. Dále budeme řešit jednoho gólmana ke Šmehlikovi a středního záložníka z krajské soutěže. Jména prozradíme, až vše klapne.

(něm)