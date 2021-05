„Letos prvního března jsem si byl zaběhat deset kilometrů, když už jsem byl na konci, tak jsem si říkal, že bych mohl s touto vyzvou začít a uběhl ještě ten jeden. Další den jsem začal od dvou kilometrů,“ potvrdil vůdce fotbalistů Poličné Petr Bártek.

Výzva spočívala v uběhnutí tolika kilometrů, kolikátý je zrovna den v měsíci březnu, s cílem nevynechat ani jeden den. Našlo se mnoho nadšenců do běhání a také skvělých běžců, kteří, ať už to byl 10. den v měsíci, uběhli 10 kilometrů, nebo, ať už to byla středa 27.3., to znamenalo uběhnout kilometrů 27.

Z těchto běžců dokončilo tuto výzvu jen pár vytrvalců a jedním z nich byl i náš kapitán týmu TJ Poličná Petr Bártek.

Jaké byly reakce vašeho okolí, kdo vás nejvíc podporoval?

První, s kým jsme se o tom bavili, byla moje rodina, jejichž prvotní reakce byla: „Ty jsi blázen“, nicméně mne potom velice podporovali. Od 10. dne mi začali lidé postupně psát, ať vydržím co nejdéle, jelikož jsem dával pravidelné informace o běhu na svůj Instagram. Další podporu jsem získal od kamarádů, přítelkyně a samozřejmě samotného Resta, se kterým jsme si každý den měnili své příspěvky na sociální síti. Během této výzvy se našli i takoví, kteří mě podpořili i tím, že se mnou občas chodívali běhat. Můj bratranec Jarda Bártek a kamarád Petr Křupala, který se mnou běhal od 22. dne každý den.

Která místa v okolí jste během své výzvy navštívil?

Nejprve jsem obíhal celou Poličnou. Jakmile se trochu rozvolnila opatření, tak jsem běžel do Jarcové, dále z Ratiboře do Poličné, nebo z Poličné do Hustopeč nad Bečvou a zpět. Běhával jsem dokonce i v okolí Velkých Karlovic a pak samozřejmě po cyklostezce do Rožnova.

Které dny byly nejtěžší? Nastala situace, že jste chtěl tuto výzvu vzdát?

Nejjednodušší den byl den poslední. Ve sportu obecně dělá hodně psychika a z tohoto pohledu, ačkoliv se jednalo o 31 kilometrů, to bylo v pohodě a vlastně jsem si ten poslední běh nejvíc užil. Nejtěžší byly ale rozhodně dny předtím, tj. 29. a 30. den výzvy. Cíl byl ještě v nedohlednu a bolel mě každý kilometr. Během výzvy nastal 19. den, moment, kdy jsem si řekl, zda mi to stojí za to a proč to vlastně dělám. V hlavě se mi honily myšlenky, že bych to vzdal. Tady mě ale podpořil svou přítomností v průběhu běhu Jarda a výzvu jsem nevzdal.

Kolik jste vlastně celkem uběhl kilometrů?

Samotná výzva od 1. do posledního dne sčítá 496 km. Vždy jsem ale doběhl s pár metry navíc, takže za celý měsíc jsem naběhal zhruba 513,5 km.

Takové velké množství energetického výdeje vyžaduje i velké energetické příjmy. Co jste jedl? A jak probíhala tvá regenerace?

Co mi přišlo pod ruky, to jsem snědl. (smích) Po výkonu ideálně živiny s vysokým obsahem sacharidů a pak je určitě potřeba do sebe dostat i bílkoviny. Ze začátku jsem si po těch lehkých bězích vystačil se strečinkem. Jak ale kilometry přibývaly, tak jsem se protahoval déle, přidával jsem si ledové sprchy, nebo ledové koupele ve venkovním bazénu. Důležité byly také doplňky stravy, jako je magnezium, nebo nějaká kloubní výživa.

Co vám osobně tato výzvy přinesla?

Byl to měsíc, na který budu vzpomínat hodně dlouho. Měsíc plný disciplíny a pokory. Když venku sněžilo, nebo pršelo a já jak s prominutím magor běhal venku a všichni si ťukali na čelo, co tam ten člověk proboha dělá. Bylo to měsíc, kdy jsem si několikrát sáhl na dno, ale nakonec si řekl, že ty přeci můžeš. A ano, mohl jsem ještě dvalrát víc. Ukázalo mi to, že je to jen o přístupu a o tom, čeho chceš dosáhnout a za tím si jít. Nebát se vystoupit z komfortní zóny, i když to bolí. Za ten měsíc jsme se naučil poslouchat své tělo a zjistil, co vše potřebuje, abych byl schopný běžet dál.

Co byste poradil začínajícím běžcům?

Myslím si, že není důležité, za jak dlouho ten kilometr uběhneš, ale je důležité, abys ho vůbec uběhl. Je jedno, jestli běh střídáš chůzí, nebo běžíš v kuse. Časem se dostaneš do stavu, kdy si tělo zvykne a je hlavní to nevzdat. Je to taky o dýchání a každý si musí najít to, u čeho se cítí dobře, aby získal svůj rytmus.

Doporučil byste někomu datumovku?

Datumovka je náročná výzva. Každý začínající běžec by měl znát své limity. Není problém uběhnout prvních 10 dní/km, pak už je ale potřeba znát své tělo a co dokáže. Není dobré se úplně přepínat, pokud nejsem vytrvalostně trénovaný.

A co vaši spoluhráči z fotbalového klubu TJ Poličná, připravují se také?

Vím o některých, kteří chodí pravidelně dvakrát třikrát týdně běhat. Vím ale také o některých, kteří neběhají vůbec a kterým by běh určitě velice prospěl. (smích)

A co vaše další běžecké a sportovní výzvy?

Letos bych chtěl objet na kole Vrchařskou korunu Valašska, což čítá pořadatelem 20 vybraných vrcholů po celém Valašsku. Dále jsem pak v červnu přihlášený na běžecké závody, Jesenickou šedesátku a B7 (7 nejvyšších vrcholů Beskyd - 101km) a v neposlední řadě se pak hodlám zapojit do charitativní výzvy Jana Kempy #MAKAMSRDCEM.

(něm, mb)