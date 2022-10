Ve Valašských Příkazech jste remizovali hokejovým výsledkem 4:4. Můžete nám utkání popsat blíže?

První poločas se nám moc nepodařil. Soustředili jsme se více na výkon rozhodčího, než na náš a zaslouženě jsme prohrávali 1:3. O poločase jsme si v kabině řekli, že je potřeba zabrat. Druhý poločas byl z naší lepší, už po dvou minutách druhého poločasu bylo srovnáno. Dokonce jsme šli i do vedení, které jsme bohužel neudrželi.

Vám se podařilo dát tři branky. Co jim předcházelo?

První gól padl po chybě domácích ve středu hřiště, kde jsme šli do brejku. Druhý jsme dal po nákopu, kde mi prodloužil Radim Reisskup hlavou míč na šestnáctku a z voleje jsem dal na zadní tyč. Na třetí gól mi opět přihrál Reisskup, prostrčil míč mezi obránci a z úniku jsem dal gól.

Kelči se zatím v soutěži příliš nedaří. Zlomí to zápas v Příkazech?

Ano máme v tabulce 1. A třídy pouze dva body. Myslím si, že se to časem zlepší. Měli jsme v několika zápasech i smůlu, ale jsme mladý tým a musíme jít zápas od zápasu a učit se z vlastních chyb.

Hodně jste mužstvo omladili. Myslíte, že jdete správnou cestou?

Už před sezónou jsme věděli, že se tým hodně obmění. Nyní patřím mezi nejstarší hráče v týmu a to je mi 21 let. Jsem rád za to, že hráči co přišli z dorostu se snaží a pomalu zapadají do týmu. Určitě jdeme správnou cestou.

Zatím jste dal v podzimní části jedenáct branek. Mohlo jich být i více?

Jsem rád že mi to tam padá, ale určitě jich mohlo být i více.

V kolika letech jste začínal s fotbalem a kdo byl u Vašich prvních fotbalových krůčků?

Fotbal jsem začal hrát, jak mi byly tři roky. Na svůj první trénink jsem šel s mým starším bratrem.

Jak se zatím odvíjela Vaše fotbalová kariéra?

Jako mladší jsem hrával například ve Valašském Meziříčí a nebo v Poličné. Poté jsem hrál chvilku ve Zlíně za Fastav a rád na ta léta vzpomínám.

Jste střelec k pohledání. Přemýšlíte o angažmá ve vyšší soutěži?

V tuto chvílí určitě nad přestupem nepřemýšlím. V Kelči máme dobrou partu a nechci to měnit.

Už pracujete?

Ještě studuji vysokou školu.

Co děláte rád kromě fotbalu?

Mimo fotbal většinu času jsem s kamarády. Když je čas, tak si zajedu například podívat na hokej nebo zaplavat.

O víkendu hostíte Vigantice. Možná přijede i Milan Baroš. Těšíte se na něj?

Vždy je dobré si zahrát proti takovému hráči, ale proti Milanovi jsem si už zahrál. (smích)

PETR KOSEČEK