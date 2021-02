Pod novým trenérem Alešem Jurajdou polykají tréninkové dávky fotbalisté SD Nový Hrozenkov/VKK B. „Běháme po kopcích a na umělce děláme cvičení v povolených počtech. Trénujeme společně s áčkem a zapojujeme dorostence. Zatím bylo naplánováno přípravné utkání s Halenkovem," říká nový trenér sdruženého týmu Nový Hrozenkov/Velké Karlovice+Karolinka B, který si na podzim vybojoval čtvrté místo za 13 získaných bodů v sedmi duelech.

Fotbalový tým SD Nový Hrozenkov/Velké Karlovice+Karolinka B vybojoval na podzim v okresním přeboru OFS Vsetín čtvrté místo. | Foto: archiv klubu

Ještě více propojit fungování rezervního týmu s prvním týmem Velkých Karlovic+ Karolinky v krajském přeboru, to byl další cíl vedení klubu při změně trenéra, kdy dvojici Šimák, Měkyna nahradil právě Jurajda. „Úzce spolupracujeme s Alešem Vyškovským a chceme zapracovávat další mladé hráče do béčka z dorostu. Do rezervy určitě žádná posila zvenku nepřijde. To by nebyl smysl naší práce. Musí hrát místní a odchovanci. Když budou mít někteří kluci výkonnost na první tým, ten je prioritou, jak se na podzim ukázala v případě dvojice Píšek, Štuler,“ říká ke kádru Jurajda.