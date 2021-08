Jak moc vám chyběl v zimě futsal?

Moc. Už nejsem nejmladší a zpestřit si zimní přípravu futsalem v super partě, to je paráda. To moc chybělo.

Málem jste obhájili prvenství v přípravné Valašskomeziříčské lize. Jak porovnáte oba ročníky?

První ročník byl zkušební. Ve druhém ukázala Prostřední Bečva jako nováček velkou kvalitu. Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali (smích). Dvakrát nás porazili včetně finále. Mají výborný tým. Chtěli jsme to urvat, ale vyhrál lepší.

Naposledy jste v přípravném utkání potvrdili roli favorita v Hovězí…

Oni ze začátku nebyli špatní, i když bylo vidět, že na míči jsme lepší. Ve středu zálohy dvojice Pavel Blažek, Josef Zetek převyšovala tu jejich. Fungovala nám dobře obrana a vepředu se prosazoval mladík Janda. Vedli jsme 4:0 a zápas kontrolovali. Pak přišla penalta a chyba v rozehrávce, ale dohráli jsme to v pohodě.

Jaké jste dal dva góly v tomto utkání?

První padla hlavou po centru Petřvalského a druhý po akci Nerušila, to jsem uklidil do prázdné branky.

Na jakém postu nyní nastupujete? Byl jste členem sehrané útočné dvojice Košut - Bělocký.

Hraji pořád vepředu. Pavel Bělocký asi skončil s fotbalem, ale přišli mladí jako Janda a další. Omlazujeme, ale kluci jsou šikovní.

Soupeři se vyjadřují o Podlesí jako o jednom z favoritů 1. A třídy. Kde vidíte ambice a cíle týmu?

Natrénováno máme jak na divizi (smích), protože my trénujeme do zimy pořád. Pokud se nám vyhnou dlouhodobá zranění, věřím, že máme tým na umístění do 5. místa.