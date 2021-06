„Pod mým vedením zahrál suverénně nejlepší zápas. Tak dobře jsem ho ještě neviděl zahrát,“ řekl uznale trenér Podlesí Roman Adámek.

Klubové anály Podlesí uvádějí, že Nerušil naběhal v utkání na Juřince neuvěřitelných 14,4 kilometrů. Za sdružený tým dorostu s Hrachovcem hrává střední zálohu, v mužích většinou tu krajní. V nedělním utkání ho trenér Adámek postavil také do středu a zápas mu vyšel na jedničku. „Časově stíhám hrát za oba týmy, a tak bych to chtěl praktikovat i do nové sezony,“ říká Jan Nerušil.

K fotbalu se dostal v domovském Podlesí v šesti letech. Odehrál tam přípravku, mladší žáky, kousek starších, když se přes okresní výběr dostal do Valašského Meziříčí. "Vytáhl si mě tam trenér Roman Bambuch. Hrál jsem tam od roku 2016, naposledy pod trenérem Vaculou za U 17," pokračuje Nerušil.

Nabízelo by se, že by talentovaný hráč pokračoval do konce dorostenecké kategorie ve Valašském Meziříčí, ale pod Janem Pitrem za U 19 již nehraje. Do Podlesí se vracel již před covidem a chce se poprat o místo v základní sestavě mužů. "Táhlo mě to domů. Podlesí je můj mateřský klub a jsem tady nadmíru spokojený. Nyní se chci tady prosadit, dále do budoucna nemyslím. Snažit se v dospělém fotbale nabírat zkušenosti jak od mých spoluhráčů, tak protihráčů," dodává 18 letý talent Podlesí Jan Nerušil.