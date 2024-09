FOTOGALERIE/ Jarcová, patrně nejpostiženější místo na Valašsku. Obec s necelou tisícovkou obyvatel byla kvůli vydatnému dešti a záplavám odříznuta od okolního světa. Nevyhnulo se to ani tamnímu fotbalovému hřišti.

„Nahrnulo se to v neděli po ránu, v době, kdy to kulminovalo. Teď v pondělí odpoledne už naštěstí není pod vodou. Jak rychle to přišlo, tak zase odešlo,“ oddechl si trenér tamního A-mužstva Martin Bártek.

Jarcová byla povodněmi zasažena už v roce 1997. Činovník tamního klubu si tehdejší problémy dobře pamatuje.

Povodně na Valašsku 2024. | Video: pro Deník/Jiří Baran

„Bylo to daleko horší než teď. Díky tomu se udělala protipovodňová hráz, zábrana. Účel to splnilo, voda se nedostala ani do kabin. Následky jsou mírnější než tenkrát,“ popisuje Bártek.

Tamní obec byla vinou záplav odříznuta od světa. To je naštěstí minulostí.

„Už je to průjezdné,“ potvrdil Martin Bártek.

Sport šel o víkendu stranou, nejen fotbaloví nadšenci měli jiné starosti. Pomalu by se však znovu měl dávat do pohybu.

„Uděláme maximum, aby se vše dalo do pořádku a byli jsme schopni odehrát zápasy,“ dodal kouč TJ Sokol Jarcová.

Jeho svěřenci po čtyřech odehraných kolech okresu obsazují šestou pozici. V neděli od 15.30 hodin nastoupí v Ústí. Další domácí střetnutí by měli absolvovat v neděli 29. září proti Zubří.

Více už v objektivu Jiřího Barana.