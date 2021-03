Jarcová je postup do okresního přeboru připravená!

Rádi by si zahráli finálovou skupinu a bojovali o postup do fotbalového okresního přeboru. Také druhý celek III. třídy skupiny B z Jarcové svírá současná nejistota. „Někteří hráči covid včetně mě prodělali. Čekáme, co bude,“ krčí rameny David Bártek, trenér týmu, který na podzim vybojoval 16 bod.

Fotbalisté Jarcové po podzimu okupují druhé místo ve III. třídě skupině B OFS Vsetín a myslí na postup. | Foto: archiv klubu

„Rádi bychom třeba věřili, že bychom se v dubnu mohli začít připravovat a třeba v květnu nějak zahrát finálovou skupinu." přeje si. V uplynulé sezoně se na některé důležité zápasy nescházeli v adekvátním počtu a síle. „To se nám letos stalo pouze s Krhovou B. Celkově jsem byl na podzim s přístupem a výkonností hráčů spokojený. Jinak musím kluky pochválit, v průměru nás chodilo na utkání okolo šestnácti," počítá a pochvaluje si ještě zpětně podzim hrající trenér Jarcové. V Brankách na postup nemyslí. Ale chtějí hrát Přečíst článek › Výběr Jarcové si druhým rokem ve III. třídě a poprvé v té reorganizované zase více sedl a funguje velmi dobrý kolektiv. „Přispěli k tomu také kluci, kteří přišli nebo se vrátili. Na mysli mám Jakuba Kunce, Jana Hromádka, Petr Mikůše, Michala Lípového nebo Reného Bartošáka. Našli jsme tak optimální sestavu a způsob hry, jakým se chceme prezentovat," těší Bártka. I proto se na Jarcové nyní netají postupovými cíli. „Myslím si, že máme natolik kvalitní tým, že jsme na okresní přebor připraveni. Těžké období po konci klíčových hráčů u nás před dvěma roky, kdy se sestoupili do III. třídy, máme za sebou. Vidina okresního přeboru nás láká. Přijeli by k nám ještě kvalitnější soupeři," uvědomuje si a dodává hrající kouč trenér Jarcové David Bártek.

