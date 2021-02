OKRESNÍ PŘEBOR

Zde je situace nejjasnější. Pro uzavření soutěže je třeba, aby se všechny týmy spolu střetly minimálně jednou a odehrály jedenáct utkání. Tím bude naplněn požadavek na odehrání alespoň poloviny předepsaných zápasů. „Na začátku března bude situaci ohledně zápasů v jarní části řešit Výkonný výbor FAČR,“ poznamenal Březník s tím, že se podle všeho bude opravdu doporučeno prioritně dohrát podzim a splnit kritérium odehrání větší poloviny předepsaných zápasů a mohly se tak uzavřít soutěže. A to jak v otázce postupů, tak i sestupů.

III. TŘIDA

Zde fotbalový funkcionář Pavel Březík předložit výkonnému výboru tento návrh dohrání soutěže: „Již nyní máme v každé skupině odehráno polovinu zápasů. Podle naší termínové listiny musí finálová část odstartovat 2. května, aby se regulérně dohrála. Do tohoto data se tedy případně mohou hrát zápasy základní části a tabulka by se poté podle koeficientu přepočítala. Do finálové skupiny postoupí dva nejlepší ze skupin A, B, C. Do této skupiny se započítávají vzájemná utkání obou týmů, které tam společně postoupily z dané skupiny. Následně odehrají dalších osm utkání, dohromady tedy deset zápasů, které by měly rozhodnout o postupu dvou nejlepších do okresního přeboru. V případě, že by soupeři ze skupin nestihly před postupem do finálové skupiny odehrát mezi sebou obě utkání, bylo by to bráno jako zásah vyšší moci, ale spravedlivější by se nám zdálo navrhnout jim v průběhu finálové skupiny si chybějící zápas dohrát v týdnu, aby všichni měli stejné podmínky pro konečnou tabulku.

(něm, mb)