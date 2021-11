Jaké máte zatím dojmy z angažmá na Dolní Bečvě?

Jen ty nejlepší. Jsem tady v mladém kolektivu maximálně spokojený. Daří se nám, hrajeme dobrý fotbal, jsme na špici tabulky.

Jak vnímáte rozdíl mezi okresním přeborem a 1. B třídou?

Je to porovnatelné. Obě soutěže jsou si velice podobné, snad jen B třída je někdy o něco rychlejší.

V jakém herním systému nastupujete na hrotu Dolní Bečvy?

Hrajeme na dva útočníky, snad jen dva zápasy jsme hráli na tři. Nastupuji vedle Radka Růčky. Hrajeme velmi ofenzivní fotbal. Máme mladé a běhavé záložníky a kombinaci skvěle řídí a míče rozdává ve středu Kryštof Špatný.

Dolní Bečva dala v 11 zápasech 37 branek, což je průměr více než 3 branky na zápas. Máte každé utkání opravdu i dvouciferný počet šancí?

Je to tak. Šancí si vytváříme hodně, mnohdy je jich i více než deset za zápas. Já jsem sám dal 13 gólů, ale mohlo jich být více. Z Hutiska jsem si přenesl střeleckou formu, což jsem rád (Lukáš Fiurášek je na čele tabulky střelců 1. B třídy, skupiny B spolu s Petrem Sovákem z Ratiboře, pozn. aut.), ale také pálení šancí (smích).

Co Vás bude stát první hattrick v dresu Dolní Bečvy proti Prlovu do klubové kasy?

Doposud jsem dal v zápase vždy jen dvě branky. Již máme pokladníka, takže za hattrick to bude 200,- Kč a láhev.

Sledujte po očku, jak si vede Hutisko?

Velice to tam omladili. Je tam více mladých hráčů, než za mého působení. Hrají sympatický bojovný fotbal. Několik zápasů včetně toho posledního jsem viděl a favorizovanému Zubří se nejen vyrovnali, ale místy byli i lepším celkem. Mohli by hrát klidný střed okresního přeboru.

Míří Dolní Bečva do 1. A třídy?

Zatím jsme se o tom oficiálně nebavili. Jen tak bokem by se někteří kluci chtěli o to poprat, jiní váhají. Já říkám, že náš tým by se v 1. A třídě neztratil, tak uvidíme.

A Vaše nejbližší budoucnost?

V zimě budu nastupovat v okresním přeboru za futsalový tým MFC Hutisko a na jaře určitě pokračovat v dresu Dolní Bečvy.

(něm)