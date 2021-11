"Vzhledem ke zraněním hráčů a ještě konání velkého fotbalu jsme nastoupili pouze v pěti lidech a nemohli tak střídat. Narazili jsme na úvod sezony na posledního finalistu divize, který má skvělé útočné duo Krčmařík, Bořucký. V prvním poločase jsme hráli dobře, měli dostatek sil a drželi se soupeřem krok. Navíc jsme jim tři branky darovali. První byla po chybě hned v první minutě zápasu, druhá z penalty a třetí po sporném autu. Ve druhém poločase jsme se drželi do stavu 5:4. Od 30. minuty, kdy soupeř srovnal, nám logicky bez možnosti střídat došly síly," řekl k utkání trenér Komárovic František Foukal.

Branky: Lasovský Martin 4, Kuchař Michal 2, Křenek Pavel - Krčmařík Lukáš 3, Bořucký Denis 2, Klinger Dominik 2, Hlaváček Petr, Brunclík Daniel, Wedlich Martin. Sestava Amatéru: Josef Landa - Lasovský, Kuchař, Křenek, Vedral. Trenér František Foukal.

FC Smíšené 2003 Fulnek - Amatér Komárovice 5:6 (3:1)

"Měli jsme soupeře dobře nastudovaného a zároveň jsme k němu cítili respekt, protože v krajském přeboru měl dobré výsledky. Byť prohrál první zápas a to vysoko, hráli jsme první poločas hodně zakřiknutě. Nedostali jsem se moc do šancí. Ve druhém poločase jsme začali daleko aktivněji. Zápas byl najednou v naší režii.

Zlomem bylo za stavu 3:2 pro soupeře, že trefil z dorážky tyčku a my jsme na druhé straně z brejku srovnali. Pak jsme do konce zápasu odskakovali a nakonec to o branku uhráli. Nejde nám ale zakončení, jak bychom si představovali, o čemž svědčí fakt, že jsme v utkání kopali čtyři desítky, proměnili jen jednu a ve dvou případech jsme ani netrefili branku," řekl trenér Komárovic František Foukal.

Branky Amatéru: Martin Lasovský 2, Křenek 2, Vedral 2. Sestava Amatéru Komárovice: Tomečka - Lasovský, Vedral, Křenek, Foukal, Jiříček, Kuchař, Marek. Trenér František Foukal.