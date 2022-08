OP: Fotbalisté pálili ostrými, nejvíce Slavkovští a Záhliničtí!

„Navíc už se to stalo podruhé a nenechává mě to klidným. Pánové se Spartaku Hulín by si měli uvědomit, že fotbal se hraje na góly. Chápu jejich frustraci, ale v obou případech zápas v žádném případě neovlivnil rozhodčí nebo jeho asistenti, ale je to nemohoucnost svých hráčů vstřelit branku. V prvním případě v zápase minulé sezóny hrál Hulín padesát minut přesilovku po vyloučení našeho hráče. Nejenže do té doby vyrovnaný zápas nedokázali zlomit ve svůj prospěch, ale nakonec sami ještě inkasovali a zápas prohráli. Výsledkem jejich nezvládnuté situace bylo to, že pořadatelská služba musela hlavního rozhodčího a jeho asistenta pana Hermana ochránit a celou situaci klidnit. Letos v prvním kole v dalším vzájemném zápase zase stejná písnička. Během zápasu neustálé urážky na adresu našeho asistenta a zbytečné vyhrocení sporné situace. Při vší úctě k realizačnímu týmu Spartaku, opravdu jsme na těch padesát metrů sami nemohli určit jestli šlo nebo nešlo o ofsajdové postavení hráče Hulína. Asistent rozhodčího zvedl praporek a až poté následoval penaltový zákrok brankáře Břestu na hráče Hulína.

Hlavní rozhodčí danou situaci se svým asistentem konzultoval a rozhodl o rozehrávce pro naše mužstvo. Byl to zcela vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách hřiště. Spartak měl hned několik příležitostí vstřelit branku. Své šance neproměnil a místo toho se někteří jeho zástupci znovu uchylují k urážkám a k nesportovnímu chování. Naopak bych chtěl všechny tři rozhodčí, kteří tento zápas rozhodovali za jejich výkon pochválit. Všechny důležité situace zvládli a rozhodli dle pravidel. Evergreenem se už stává jak vedoucí mužstva Spartaku Hulín pan Lanča v jednotlivých hodnoceních zápasů vyjmenovává kdo je jejich odchovancem. Dle jeho logiky se nabízí vysvětlení, že kdo v Hulíně vysedne z vlaku, tak je jejich odchovancem. Proč tedy nehrají v Hulíně, když jsou to odchovanci?! Chtěl bych pana Lanču upozornit, že naši hráči jsou odchovanci Břestu. Z devadesáti procent se jedná o kluky, které doslova vypiplal během svého působení v našem klubu pan Ladislav Popela, který je několik let vedl v žákovských a následně v krajských dorosteneckých soutěžích a postupně je připravoval pro mužský fotbal,“ reagoval domácí trenér Lukáš Šoustek.