Následně byla svolána schůzka s řediteli škol a s Městem Vsetín jako s jejich zřizovatelem. Nakonec se po řadě jednání podařilo dostat do tohoto projektu z městského rozpočtu 2021 finanční zdroje na trenéry.

„Dobrá zpráva je, že i rozpočet roku 2022 pamatuje na projekt „Trenéři do škol“ a budeme se snažit najít i další finanční zdroje a celý projekt rozvíjet i do dalších hodin tělesné výchovy základních škol, a také například do mateřských školek,“ pokračuje Říha.

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

„Dětem do tělesné výchovy v jedné ze dvou hodin TV týdně budou docházet profesionální trenéři. Cílem projektu je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotliví trenéři se budou na školách střídat. V budoucnu by si měly děti sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěly by se mu věnovat ve volném čase. Základními principy programu je především zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Zároveň je kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do samotných cvičení a her,“ zdůrazňuje Říha jádro celého projektu.

„Jsme rádi, že náš sport byl a je jeden z nejaktivnějších v tomto projektu, byť je nám všem jasné, že je to běh na dlouhou trať, že toto už celorepublikově mělo dávno fungovat. Česká republika v tomto směru v porovnání se světem zaspala. Na druhou stranu, nikdy není pozdě začít, když se jedná o dobrou a veřejnosti prospěšnou věc, když jde o zdraví a pohyb dětí. Vsetín je městem sportu a tento projekt je další jeho součástí,“ dodal předseda FC Vsetín.

(něm)