„K teoretické přípravě mi mimo jiné pomáhá instagramová stránka @svet.rozhodcich, kde se každodenně rozebírají sporné situace z aktuálního fotbalového dění,“ upřesnil Pavlica.

Jak jste se dostal k pískání?

Když jsem na podzim roku 2016 přemýšlel nad tím, jak zůstat ve fotbalovém světě, tak jsem zjistil, že okresy a fotbal celkově trpí na nedostatek rozhodčích, a proto jsem to chtěl zkusit. Tehda byl předsedou komise rozhodčích p. Milan Palacký, který mně vysvětlil a obeznámil s práci rozhodčích. Předposlední kolo podzimu 2016 jsem pískal své první utkání.

Kolik let pískáte fotbal a jakou soutěž momentálně?

Jak jsem psal výše, začal jsem na podzim roku 2016, takže to je již skoro 5 let. Aktuálně jsem na listině rozhodčích KFS Zlínského kraje, přesněji pro utkání 1.A třídy.

Zkuste popsat, čím Vás pískání lidsky obohatilo, co Vám přineslo?

Práce rozhodčího mě naučila větší zodpovědnosti. Každé vaše rozhodnutí může utkání ovlivnit, a proto je důležité být teoreticky, fyzicky a psychicky na utkání připraven. Jinak mi pískání přineslo neskutečnou porci zážitků (ať už dobrých či špatných), poznal jsem nespočet lidí, zjistil jsem, že být rozhodčím není jenom obléct si dres a jít si fouknout zápas.

Kde vidíte problém s dlouhodobým nedostatkem rozhodčích?

Málokdo si nechá 90 minut nadávat, i když řídí utkání podle svého nejlepšího vědomí i svědomí. Pokud vás pískání nepohltí, tak vás tohle po nějaké době opravdu začne štvát, a pro několik stovek za jedno utkání tohle nebudete podstupovat. Je pravda, že také dlouhodobě chyběla mladá krev, která by to alespoň chtěla zkusit. Ale za poslední dva roky, si myslím, že zrovna zde v OFS Vsetín přibylo několik kousků, kteří mají svůj potenciál a bude jenom dobře, když zůstanou.

Navštívil jste nedávný seminář rozhodčích OFS Vsetín?

Bohužel nenavštívil, časové důvody mi to neumožnily. Ale pokud to vyjde, tak bych se rád následujícího semináře zúčastnil.

A jak se stavíte k vizím nové komise rozhodčích OFS Vsetín?

Četl jsem rozhovor s Rendou Stodůlkou a ztotožňuji se s jeho názory. Je důležité nabrat nové rozhodčí a pracovat s nimi. Ačkoliv patří MěFS Ostrava obrovské díky, tak se osobně těším na ten moment, až si budu v neděli večer procházet výsledky okresních utkání a uvidím, že všechna utkání řídili naši okresní rozhodčí.

Jak se stavíte z pozice rozhodčího k možnému zrušení penaltového rozstřelu pro určení vítěze při nerozhodném výsledku v soutěžích OFS Vsetín?

Bylo by to jenom dobře. Dle mého názoru to patří do poháru, ale do soutěže ne. Nehledě na tom, že pokud v předzápase dojdete do kopů z pokutové značky, tak máte co dělat, abyste stihl přejezd na "hlavní" utkání.

Chtěl byste něco vzkázat lidem, kteří uvažují, že by se stali fotbalovým rozhodčím?

Chtěl bych jim vzkázat, ať se nebojí. Je to výborná příležitost, jak zůstat ve fotbalovém světě, zajistit si pravidelný pohyb, podívat se na Valašské, a později i na vzdálenější, fotbalové stánky. A nebudeme si lhát, i nějakou korunu z toho člověk má.

Jaký je valašský fotbalový fanoušek z pohledu rozhodčího?

Valašský fanoušek je fanoušek, který do fotbalu dává energii a náboj. Někdy až moc. Ale raději fotbal s pořádnou kulisou, než s hrobovým tichem.

Co je pro Vás na pískání to nejtěžší?

Překousnout fakt, že ačkoliv se snažíte sebevíc, tak se vždycky najde někdo, kdo si bude myslet, že chcete někoho poškodit.