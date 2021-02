Fotbalový 38letý cestovatel Petr Jasoněk prošel devíti kluby. Nyní hraje v Krhové. | Foto: Foto: archiv hráče

Krhová – Málokterý valašský fotbalista vystřídal tolik klubů, co současná opora rezervy Krhové Petr Jasoněk. Ofenzivní hráč na podzim hájil především barvy účastníka III. třídy skupiny B, který ovládl nedohranou podzimní část. „Krhová je můj domovský klub. Jsem tady řadu let, maximálně spokojený s touhou se vrátit do prvního týmu. Trénuji poctivě a věřím, že se mi to podaří,“ netají se 38letý fotbalista.