Trenére, jak byste zhodnotil uplynulou sezonu?

Velmi dobře. Já s Jarmilem Ryzou jsme se k dorostu vrátili po pěti letech a jsme moc rádi, že se k nám přidal můj kamarád a skvělý borec Alois Filák. Kluky jsem trochu znal, jak povahově, tak fotbalově. Věděli jsme, že jsou to dobří fotbalisté, jen jsme potřebovali z nich utvořit tým a pořádně zapracovat na systému hry a taktické připravenosti. Celou sezonu jsme zvládli bez prohry, i když naši soupeři byli velmi dobří, body jsme ztratili pouze za dvě remízy. Ještě víc jsme ale dominovali ve hře. V každém zápase jsme byli fotbalovější a lepší než soupeř. Díky odmakané letní i zimní přípravě, jsme neměli problém s fyzickou připraveností. Prostě si dovolíme říct, že jsme postoupili zaslouženě.

V soutěži jste tedy ani jednou nenašli přemožitele?

Už jsem na to vlastně odpověděl v první otázce, přemožitele jsme během celé sezony nenašli, pouze v zimní přípravě nás po boji porazily týmy Slavičína a Hluku. Nás ale nejvíc těší, že jsme předváděli i nejlepší fotbal. Chceme, aby se naši hráči fotbalem bavili.

Kdo byl nejlepším střelcem Vašeho celku?

Nejlepším střelcem našeho týmu je Lukáš Gargulák s 23 brankami, za ním druhý útočník Jan Janáč s 20ti zásahy a třetí Jakub Číž, který vstřelil 18 gólů.

Řada Vašich hráčů nastupovala i za A mužstvo v I. B třídě?

Ano je to tak, až osm dorostenců si zkusilo v této sezoně zahrát za áčko, další chodili pomáhat našemu béčku ve Šťudlově. U nás je to celkem logický a dlouhodobý proces, protože přechod z dorostenecké kategorie do dospělého fotbalu je nejtěžší, proto je třeba ty ogary na to připravit. Stabilně chodilo s áčkem v jarní části šest dorostenců.

Jak fungovala spolupráce s trenérem mužů Radkem Čížem?

Spolupráce s Radkem funguje v pohodě. Známe se dlouhé roky. Je určitě dobře, že se vrátil k áčku zpátky. Vím, že má u všech hráčů přirozený respekt a má pro trenéřinu ty správné vlohy. Navíc působí i jako trenér na Vsetíně…

Lidečko může ještě postoupit z druhého místa do valašské 1.A třídy. Věříte v postup?

Věřili jsem "ogarom" během celé sezony a moc jim to přáli. Vždyť by to byla totální bomba, kdyby se v jedné sezoně podařilo postoupit áčku a dorostu. Bohužel během celé sezony měli někteří hráči problém se zraněními, což se v jarní části projevilo. Ten kádr je ale mladý a perspektivní, tedy kromě Aleše Číže a bráchy Romana. Věříme, že můžeme ještě postoupit i z druhého místa. A taky věříme, že by se kluci v I. A neztratili.

Kdo patřil mezi největší tahouny vašeho dorosteneckého celku?

Náš tým je natolik silný, že velice těžko vytáhnu pár jmen. Odpovím trošku jinak. Tahouni v kabině i na hřišti byli samozřejmě ti nejzkušenější, takže můj syn Lukáš v bráně, kterého dobře doplňoval Matěj Mikulášek, na stoperu Martin Číž, ve středu zálohy dával naší ofenzivě řád kapitán František Novák a v útoku zářili jak Lukáš Gargulák, tak i Honza Janáč. Ale skvěle se během celé sezony prezentovali i kluci z ročníku 2007, kterých máme v týmu celkem devět. Mezi opory týmu už patří Ondřej Fusek, výborně zvládl přechod z levé strany na stopera Filip Kulíšek, Kuba Číž nastřílel z pozice středního nebo levého záložníka plno branek a navíc byl pro nás důležitý i ve hře a na kraji nebo středu zálohy se skvěle chytil Matěj Zádrapa. Ještě nechci zapomenout na Filipa Fuska, který, ač už patří k lídrům našeho áčka, nám chtěl pomoci do vyšší soutěže a objezdil s námi většinu zápasů.

Krajská soutěž dorostu se hrála v Lidečku naposled před třinácti lety? Pamatuje si ještě tuto dobu a kteří hráči postup vykopali?

Do Krajské soutěže jsme před třinácti lety postoupili a vydrželi tam osm let. Jasně si pamatujeme skoro všechny hráče, za těch dvanáct let, co jsme s Jarmilem dorost dělali, nám jich pod rukama prošlo hodně. A kdybych si i nepamatoval, tak mám o každém zápase udělaný zápis. Rád na tyto roky vzpomínám, s chlapci jsem stále v kontaktu. Hodně jich hraje v áčku, rád se s nimi potkám a pokecám. Ale abych byl konkrétní, tak Krajskou soutěž vykopal ročník 1991, kterých bylo tehdy v kádru sedm a mladší. Mrzelo mě, že jsme tehdy nepostoupili o rok dříve, už tam jsme to měli skvěle rozehrané. S hráči jsme si za ty roky užili plno srandy, myslím, že jsme měli po celé ty roky v kabině perfektní partii a já musím jen poděkovat všem za ty skvělé roky a věřím, že na tyto roky navážeme i v dalších sezonách.

Kolik máte mládežnických týmů v klubu?

V Lidečku máme čtyři mládežnické týmy a od nové sezony budeme mít pět, to znamená mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky, starší žáky, dorost. Máme v plánu udělat dva nábory, jeden ve spolupráci se Základní školou v sousední Horní Lidči a druhý bude u nás na hřišti 1.7.2023. Tímto chceme zároveň pozvat všechny rodiče dětí a děti samotné, ve věku od 5-13 let, které baví sport, baví je pohyb a chtějí fotbal zkusit nebo už jej někdy i hráli, aby 1.7.2023 přišli k nám na hřiště. U nás nechceme děti jen registrovat, ale chceme s nimi pracovat a rozvíjet je jak po stránce fotbalové a pohybové, tak i chceme, aby se ty děti naučili pracovat v kolektivu a aby se mezi nimi utvořil dobrý tým a přátelství.

Jak Vás podporuje obec Lidečko?

Naší obci, starostovi Vojtovi Ryzovi a celému zastupitelstvu chceme poděkovat za veškerou podporu, kterou od nich máme, jak tu finanční, tak i za podporu a účast na našich aktivitách, zápasech, rekonstrukcích hřiště a jeho okolí, prostě za všechno. Chceme jen říct, že si té podpory moc vážíme a snažíme se ji vracet dobrou prací s mládeží a pomoci při pořádání obecních akcí. Taky jsme rádi, že v naší obci funguje spolupráce mezi jednotlivými složkami, že si nekonkurujeme, ale vzájemně pomáháme.

Jak probíhaly postupové oslavy v klubu?

Takové kratší oslavy zatím proběhly jen po posledním sobotním zápase s Juřinkou. Tady chceme poděkovat předsedovi OFS Staňovi Volkovi, starostovi Vojtovi Ryzovi a našemu faráři Petru Martinkovi za účast na zápase a předání poháru a medailí. Taky moc děkujeme za mediální podporu. Všichni jsme si to moc užili a všichni zúčastnění jste se zapříčinili o slavnostní průběh celého zápasu. A taky moc děkujeme rodičům našich hráčů a všem fanouškům za jejich podporu během celé sezony. Pyro po zápase bylo super! Hlavní oslavy budou v pátek, kdy máme týmové ukončení. Už se na něj všichni těšíme.

V červenci pořádáte memoriál Aloise Františáka. Kdo na něm bude startovat?

Ano, dorostenecký turnaj, memoriál pana Aloise Františáka, dlouholetého trenéra mládeže, který u nás mládež řídil skoro 40 let, pořádáme v sobotu, 22. 7. 2023. Zatím máme přislíbenou účast dorostenců Slavičína a sousední Horní Lidče. Poslední tým bude znám do konce tohoto týdne. Tímto Vás, jak fanoušky, tak média, chceme na tento turnaj pozvat.

Těšíte se už na novou soutěž? Které soupeře potkáte?

Na Krajskou soutěž se moc těšíme! Postup do ní byl pro nás, trenéry, předsezonním cílem. Mrzí mě, že v našem okolí už málokterá vesnice postaví dorostenecký tým nebo více mládežnických týmů, které jsou nezbytné pro pravidelné doplňování mužského týmu. Těšíme se na vyšší kvalitu soutěže, soupeřů a větší počet těžkých zápasů, které jsou pro růst každého sportovce nezbytné. Čím více těžších zápasů, tím je to pro ty naše borce lepší a přínosnější. Soupeři se budou rekrutovat z klubů - např. Hrachovec, Bystřice pod Hostýnem, Velké Karlovice, Mladcová, Tečovice, Kelč, Fryšták, Příluky aj.

Plánujete případné posílení kádru a kteří hráči odcházejí do mužů?

Po sezoně nám skončili čtyři borci a to Martin Číž, Lukáš Gargulák, Filip Fusek a Honza Zvonek. Všem jim moc děkujeme nejen za jejich fotbalové umění, ale taky za jejich pomoc a podporu v kabině. Filip už patří mezi lídry našeho áčka a Martin s Lukášem už mají v sestavě taky své místo. Honza jde jinou cestou, je to náš týmový vazbič. Všem přejeme všecko dobré do jejich dalšího života, jak toho sportovního, tak i soukromého. Martinovi jsme nabídli místo asistenta trenéra v našem týmu a jsme rádi, že naši nabídku přijal. Co se týká posil, tak chceme náš mladý tým posílit o dva "hotové" hráče, to znamená borce, kteří už mají nějaké zkušenosti, kteří mají motivaci si vyšší soutěž zahrát a kteří se můžou okamžitě zařadit do sestavy. Vytipované je máme, během několika dní chceme pořešit jejich příchod k nám s jejich domovskými kluby.