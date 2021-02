V Zašové rozhodně i v tomto pro sport nejistém čase plném omezení nesedí se založenýma rukama. Naopak. „Na frekvenci tréninků se nic nemění, i když jsou individuální. Čekáme na uvolnění epidemiologické situace a povolení příprav ve skupinách. I tak ale jsou kluci v pohybu minimálně dvakrát týdně. Rádi bychom už měli volnější režim, využili halu a také umělý povrch v Zubří. Chtěli jsme hrát přípravná utkání s oběma týmy mužů Rožnova a Vidčí," prozrazuje k zimním plánům trenér.

Vedení klubu zatím vzhledem k jarní nejistotě konkrétně nevyřešilo místo konání domácích zápasů. Nově zrekonstruované hřiště totiž ještě potřebuje čas. Pokud by se nejprve dohrával program podzimní části, první duel na svém pažitu mají oficiálně na programu ve druhé polovině dubna. Podle všeho ale jej prověří až ke konci sezony. Do té doby, než pořádně nová tráva zakoření, by zřejmě odehráli svá domácí utkání v nedalekém Zubří.

A s jakým týmem do případných jarních odvet Zašovští nastoupí? K dispozici může mít velmi zajímavý a ještě posílený kádr. Z Valašského Meziříčí se totiž vrací mladá dvojice odchovanců Vrabec a Halašta. Z Hustopečí posílí kádr zkušenostmi Trtík. Otázkou je, jak dlouho se zdrží v Nizozemí brankář Malík. Připraveni by měli být Hadaš s Andrašíkem.

„Registruji zájem klubů z vyšších soutěží o Malíka. Na poměry okresního přeboru je to luxusní gólman, ale pro jaro bych ho chtěl mít ještě v kádru Zašové," přeje si Urban.

Úspěšnému kouči se možná podaří oživit nyní stagnující fotbalovou kariéru svého syna Martina. Ale především je možné, že pokud se uklidní celkové situace kolem pandemie, mohl by do Zašové zamířit jeden velmi kvalitní ofenzivní hráč ukrajinského původu, který by zde i pracovně pobýval.

„Nemohu být konkrétní, protože hráč pobývá na Ukrajině a zatím to vzhledem k aktuální situaci není na pořadu dne," dodal trenér Zašové Petr Urban.

