Na turnaji v prvním záopase narazili na Jiskru Velkou Kraš, kterou porazili 5:2 (2:2), branky dávali Pavel Roman, Filip Zetocha, Martin Zetocha, Vojta Maceček a Jan Macura.

Ve druhém zápase, který rozhodoval o vítězi, hráli proti kamarádům z Černé vody. V úmorném vedru skončil poločas 1:1. V druhém poločase využil soupeř dvě chyby Valachů a odskočil na 3:1. Bečva se nevzdala a v závěru ještě zdramatizovala gólem na 3:2. A při závěrečném tlaku a několika centrech dokonce mohli i vyrovnat, ale štěstěna stála při domácích. Oba góly dal Martin Zetocha.

„Chtěl bych poděkovat klukům za výkony a divákům, kteří nás přijeli podpořit,“ řekl k tradičnímu turnaji se spřátelenou Černou Vodou Pavel Roman.

V kádru Horní Bečvy dochází ke změnám.

"Martin Zetocha nám oznámil úmysl odejít do Vigantic. Jelikož hrajeme na podzim všechna utkání venku, ostřílený ofenzivní tahoun Martin Ondruch bude připraven z rodinných a pracovních důvodů jen na nutný záskok. A tak musíme tyto ztráty řešit. Počítáme s Janem Macurou, který má ale v úmyslu odjet podle covidové situace do zahraničí, tak uvidíme, kolik toho odehraje. Proto budu jednat osobně s Matějem Juříkem, ale neodcházel za svými kamarády do Rožnova, ale jako náš kmenový hráč zůstal, protože určitě dostane větší herní prostor než v minulé nedohrané sezoně. Zapojíme dorostence Jakuba Macuru a další mladíky," říká ke kádru Horní Bečvy Pavel Roman. Jeho tým plánuje do startu sezony ještě jedno přípravné utkání.

(něm, mb)