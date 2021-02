Jsou sice o bod druzí, ale mají zápas k dobru. Postupové trumfy drží před druhou fází okresního přeboru OFS Vsetín fotbalisté Horní Bečvy. Nečitelné fotbalové jaro ji tak klidně může rychle poslat do vytoužené I. B třídy. „Ano máme dobrý los, mohou rozhodnout třeba čtyři zápasy,“ potvrzuje jeden z pilířů kádru druhého celku Pavel Roman. V sedmi duelech zaznamenal jednu branku.

Fotbalisté Horní Bečvy jsou sice po podzimní části okresního přeboru Vsetín na druhém místě s jednobodovým mankem, ale na rozdíl od vedoucího Hutiska mají jeden odložený zápas k dobru. | Foto: archiv klubu

Na jaře se tak klidně může stát, že se odehrají jenom čtyři až pět zápasů. Horní Bečva má dobrý los a pokud by setřásla Hutisko, může klidně raketově postoupit do I. B třídy. „Ano, uvidíme, kolik a vůbec jestli se něco odehraje. My to chceme zvládnout se stávajícím kádrem, a proto neřešíme konkrétní změny v kádru," potvrzuje Roman.