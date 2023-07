Nedašov se chystá na premiérovou sezonu v nové třídě, kádr zůstal téměř stejný

Pomoci rozšířit nejnižší soutěže na Valašsku má celek z Přerovska.

Který?

„Nově bude s námi hrát Skalička. Té v předchozí soutěži vadilo, že se na rozdíl od nás nemůže do sedmdesáté minuty střídat hokejově,“ vysvětlil hlavní důvod Volek. „Její přestup k nám odsouhlasily všechny soutěže, s přesunem nebyl problém.“

Druhý zásadní změna před startem dalšího fotbalového ročníku je ovšem ještě ve fázi řešení.

„Fotbalový klub Liptálu má údajně větší přebytek hráčů na jeden tým, proto nás oficiálně požádal, zda bychom mohli dodatečně přihlásit do třetí třídy jejich rezervu. S předsedou STK jsme již tuto variantu probírali, a pokud by mělo dojít ke schválení, tak jedině do béčkové, meziříčské skupiny. Pak by bylo v obou skupinách po jedenácti účastnících,“ dodal Stanislav Volek.