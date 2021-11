Krhová měla před nelehkým podzimem 32 hráčů na dva mužské týmy. Čekal jsi takovou krizi, který na nedostatek hráčů přišla?

Je pravdou, že máme spoustu zraněných. To nikdo nečekal. Mnoho z nás včetně mě nastupuje i se zraněním. Já třeba bojuji s naraženou patou a bolestí achilovek. Do toho pracovní omluvenky. My jsme rádi v áčku, když máme jednoho nebo dva náhradníky, béčko má problém dát dohromady jedenáct hráčů.

Tuto situaci bude muset Krhová řešit…

Nemůžeme do budoucna stavět na hráčích, kteří mají 40 let. I tímto směrem k omlazení kádru bude třeba pracovat se složením týmu.

Jak se ve svém věku cítíte po svém návratu do áčka Krhové na hřišti?

Ne, že bych měl problém s fyzičkou, ale ve druhém poločasu už ty achilovky a pata bolí. Vydržím tak 70 minut a pak už to nejde.

Přesto jste se dal ve vítězném utkání dvě branky Brumovu B ve druhém poločase.

U první mě našel pěkně Martin Blažek, brankář si sice škrtl o balón, ale spadlo to tam. U druhé jsem vytvořil tlak na stopera a přehodil následně brankáře. To byla pěkná branka.

Za góly už asi do kasy v Krhové neplatíte, co?

Za ty dvě branky ne, ale nyní na závěrečnou po posledním zápase v Prlově, nějakou lahvinku přidám.

Jaké je to je jezdit každý zápas ven, zvlášť, když se tolik nedaří?

Na tým to má samozřejmě dopad. Když prohráváš, nálada není dobrá. Pak dvakrát zaboduješ, zlepší se to do příští vysoké porážky. Každý zápas hrajeme o šest bodů. Věřili jsme, že společně autobusem s našimi skvělými fanoušky vyválčíme tři body i z Prlova, který taky bojuje o záchranu. Nakonec jsme brali bod za bezbrankovou remízu. Jedenáct bodů není špatný základ pro jaro.

Krhová měla dramatický podzim i co se týká trenérského postu. Vaigl, Bayer, Borák. Bude se to stabilizovat třeba angažmá Norberta Škorni?

Norbert čeká další přírůstek do rodiny, Lukáše bychom více potřebovali na hřišti, teď je zraněný, ale snad bude hrát. Bylo by fajn, kdyby vedení našlo zkušeného trenéra a i v tomto ohledu se to stabilizovalo.

Bude Krhová hrát na jaře s novými kabinami doma?

Vedení klubu říkalo, že se stavba stihne a my bychom tak získali velkou výhodu v boji o záchranu.

A bude u toho Petr Jasoněk?

Fotbal mě baví. Fotbal mě chytil. V zimě ještě zamakám, abych byl na jaře platný.