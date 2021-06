Byl jste vždy středovým hráčem. Na jakém postu jsi nastupoval před nástupem trenéra Daniela Šuláka v dresu Prostřední Bečvy?

Hrával jsem krajní obranu nebo zálohu. Pod trenérem Zbyňkem Jurajdou jsem musel hodně bránit.

Změna přišla s příchodem trenéra Šuláka.

Posunul jsem se zezadu směrem dopředu a začal hrát v útoku. Je jasné, že radši útočím. Pod trenérem Šulákem nemusím tolik bránit.

Jak hodnotíte výkony Prostřední Bečvy v uplynulé sezoně, která byla na podzim opět předčasně ukončena?

První tři kola byly dobré. Pak jsme ale měli velké výkyvy. Dlouho nezapomenu na zápase ve Slavičíně s tamní rezervou, kdy jsme ještě v 70. minutě vedli 3:0 a nakonec bohužel prohráli 3:4.

Jak jste přežíval třičtvrtě roku bez fotbalu?

I přes zákazy jsme se s kluky domlouvali jednou týdně na fotbálek. Zimní přípravu jsme udělali, ale nějaké to kilo přibylo (smích).

Jak se Vám líbí účast Prostřední Bečvy ve Valašskomeziříčské lize?

Je to kvalitní přátelská liga. Narážíme na týmy 1. A a 1. B třídy kolem Valmezu, kde hrají hráči, kteří se třeba i neprosadili v samotném Valašském Meziříčí a zápasy mají úroveň.

Jak se podařily tři zářezy do sítě Podlesí?

U první branky potáhl míč do šestnáctky Lukáš Křenek a po jednom odrazu jsem to uklidil na zadní tyč. Druhá branka byla šťastná, protože jsem prostě po trmě, vrmě ve vápně stál na správném místě. Třetí branku mi připravil Jakub Vašut, který mě perfektně našel před brankou.

Vedení klubu se snaží získat zvučnou posilu z Valmezu Aleše Michálka. Jak je tento zkušený hráč v týmu cítit?

Aleš je velmi kvalitní hráč. Okamžitě nás začal dirigovat jak v obraně, tak záloze. Prostě řídí naši hru. Doufáme, že bude naším spoluhráčem.

Kam sahají ambice Prostřední Bečvy další sezonu?

Pokud přijde Aleš Michálek a budou nastupovat i kluci, co dojíždějí díky práci z Prahy, máme na to se pohybovat v 1. B třídě do 4. místa.