„Po loňském otevření umělky jsme věděli, že termíny s obsazením hrací plochy nebude problém. Měli jsme tam ještě pár věcí na dodělání. Rozhodli jsme se, že zlepšíme zázemí a doděláme ještě jednu kabinu. Konečně se mohly ve čtyřech kabinách střídat týmy. Opravili jsme ubytovnu. Již v létě se hlásilo na zimu spoustu týmů mládeže a dospělých, kteří u nás chtěli dělat soustředění a zimní přípravu. Naše investice ale tím vyzněly zatím do prázdna, koronavirus nám vše vzal,“ bolí předsedu FK Vigantice Pavla Šturalu.

„Ubytovna a restaurace si od nás bere nájemce a výše nájemného jsme byli nuceni regulovat podle aktuální situace. Snažili jsme se spojit pronájem umělky s ubytováním a provozem restaurace. Museli jsme v zimě toho zrušit hodně. Mládež Frýdku – Místku tam měla být měsíc a půl, dále mládež z Vítkovic a Baníku Ostrava. Od listopadu až do března jsme byli plně obsazeni na všech frontách. Mimo soustředění mluvíme o okolních týmech, které u nás chtěly hrát přípravné utkání a mít i tréninkové jednotky. Zájem kromě Bečvanských týmů měly také celky z vyšších soutěží,“ lituje „mrtvé“ fotbalové zimy předseda.

„Čekali jsme i na dohrávky z jara od začátku března, kde by u nás hrávaly týmy, co by nemohly dohrávat zápasy na svých přírodních trávách. Přesné vyčíslení jsme si neudělali, ale myslím si, že je ztráta kolem sto tisíc korun, což je citelné. Loni jsme měli čtvrtinovou využitelnost, za rok se týmy seznámily s naším areálem, a proto jsme měli zájem opravdu veliký. Nejvíce je ztrátové jsou víkendy, kdy areál jel od rána do večera,“ vyčísluje Šturala ztráty.

„Tyto ztráty nám nikdo nenahradí. My jsme rádi, že nájemce ubytování a restaurace se drží na padesáti procentech díky kompenzacím od státu, my se ho snažíme udržet. Odpadly nám i příjmy z plesu. Budeme muset hledat nové sponzory a na novou sezonu se možná sportovně uskromnit,“ dodává k blízké budoucnosti Pavel Šturala.